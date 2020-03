Le trésor d'ICI Tou.tv: Le hobbit: un voyage inattendu, de Peter Jackson

De 2001 à 2003, Peter Jackson réalisait l’impossible : une adaptation de la saga vénérée de genre merveilleux héroïque de J.R.R. Tolkien : Le seigneur des anneaux. Impossible, car, attendue aux tournants par les admiratrices et admirateurs armés comme des gobelins, demandant des moyens fous pour recréer entièrement un univers aussi vaste, cette adaptation devait être aussi parfaite techniquement que puissante émotivement. Plus de 9 heures de films, 17 Oscar et des records d’affluence plus tard, le pari a été, on peut le dire, gagné.

Forcément, l’aventure des Terres du Milieu ne pouvait s’arrêter là et on comprend Peter Jackson d’avoir voulu prolonger l’expérience à hauteur de hobbit en consacrant un autre film (puis deux autres, de 2012 à 2014!) au plus célèbre d’entre eux, justement : Bilbo, oncle de Frodon, qui avait, le premier trouvé la fameuse bague qui unissait tous les personnages.



Le hobbit: un voyage inattendu, de Peter Jackson Photo : MGM / New Line

Et si l’on retrouve Gandalf, nains, dragons et autres spécimens médiévalo-fantaisistes, en plus des verdoyantes plaines néo-zélandaises, des aventures à gogo ou de la même musique épique, c’est un Peter Jackson plus amusé (plus libéré des pressions des attentes peut-être?) que l’on retrouve aux commandes. Plus proche de ses premières amours des films d’horreur sanglants (Bad Taste, c’était lui), le cinéaste semble beaucoup s’amuser à accumuler monstres, têtes coupées et blagues-soupapes.

Surtout, c’est aussi avec un nouveau gadget qu’il s’amuse dans ce premier volet de la série du Hobbit : une nouvelle caméra (à l’époque!) permettant de tourner 48 images/seconde (au lieu de 24), ce qui donne une définition spectaculaire et particulièrement immersive aux images, encore plus à celles des batailles impressionnantes ou des décors grandiloquents.

Les aventures du hobbit sont présentées comme si on était nous-mêmes au cœur de l’action, au point d’en ressentir un vertige par moments (davantage même que dans Avatar, il faut le reconnaître). Après Le seigneur des anneaux et ses prouesses épico-émotives, la barre ne pouvait en effet qu’être placée là.

Le hobbit : un voyage inattendu, sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube)