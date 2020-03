Visages, villages: le merveilleux élan de vie

Il y a un an, nous apprenions, avec chagrin, le décès d’Agnès Varda. Il y a un an qu’elle nous manque. Un an que nous réalisons à quel point le cinéma qu’elle nous a laissé est de la trempe d’un service d’utilité publique. Essayons de comprendre pourquoi.

Parce qu’Agnès Varda fait un cinéma au « je » inclusif : Combien en avons-nous vu de ces documentaires narrés au « je » mais qui ne s’échappent presque jamais du nombril de la personne qui le prononce? Chez Varda, c’est le contraire. Elle se raconte, bien sûr, dans ses films, mais en comprenant toujours qu’elle est, comme chacun, chacune d’entre nous, un des rouages d’un tout. Dans Visages, villages, si elle évoque son vieillissement (elle l’a tourné à 88 ans, alors que sa vue déclinait), c’est sous l’angle collectif de la mémoire et de comment laisser une trace.

Parce qu’elle comprend le sens du mot « collaboration » : Agnès et J.R., photographe, aussi long et mince qu’elle est petite, ont ensemble sillonné la France à bord d’un camion, laboratoire de photo pour capter, en immense, des photos de villageois et de villageoises pratiquant tous les métiers (même un carillonneur)– et les projeter sur les murs de leurs habitations. Les deux se parlent, rient, se taquinent, s’aiment en suivant les mêmes diapasons : ceux de l’imagination et de la générosité.

Parce que sa candeur vive et intelligente touche droit au cœur : Dans le cinéma de Varda, il n’y a pas de détours, de flafla, de fausse pudeur. Les choses sont dites, droit dans les yeux, mais toujours avec un sourire pétillant. Le charme des discussions qu’elle a avec J.R. ou des rencontres avec les gens des villages est irrésistible. Mais surtout, cette idée presque naïve, diraient les cyniques, d’imprimer en géant des photos de visages, portée par ces deux artistes enchanteurs, devient vite plus qu’un simple projet : elle est un élan de vie. Une vie faite d’artisanat, de savoir-faire, d’éclats de rires et d’authenticité. Et lorsqu’un film transmet cela, il faut le chérir.





