Les jolies leçons de Peter et Elliott le dragon

Un petit garçon de 10 ans vit dans les bois, sans contact avec la civilisation. Pourquoi craindrait-il quoi que ce soit? Son meilleur ami, et presque père, est… un immense dragon vert et poilu contre lequel, c’est vrai, on aimerait tous se lover.

Peter et Elliott le dragon, de David Lowery Photo : Matt Klitscher

Une touche de E.T., de beaux clins d’œil à la version originale (Don Chaffey, 1978), une dose d’aventure écolo touchante : Peter et Elliott le dragon, réalisé par David Lowery en 2016, a de beaux atouts dans sa manche. Mais surtout, il apprend de bien belles choses aux enfants. À savoir :

Nous devons respecter la forêt : C’est un des messages les plus forts de ce film touchant, car dès que les êtres humains – en particulier ceux qui coupent les arbres pour une compagnie forestière – s’en mêlent, le bel équilibre qui permettait au dragon et à son ami enfant d’être heureux dans cette superbe forêt (le film a été tourné en Nouvelle-Zélande) vole en éclat.

Peter et Elliott le dragon, de David Lowery Photo : Matt Klitscher

La famille, ce sont les gens qui prennent soin de nous et avec qui l’on se sent bien : Peu importe les liens de sang, l’hérédité, les origines, ce qui compte, c’est que les gens qui nous entourent soient ceux que l’on aime et qui nous aiment, inconditionnellement.

Il ne faut pas avoir peur de ce que l’on ne connaît pas : Les êtres humains, souvent, rejettent violemment ce qui ne fait pas partie de leur environnement immédiat. Pourtant, le film le montre très clairement : il n’y a pas pire conseillère que la peur de l’inconnu.

Peter et Elliott le dragon, de David Lowery Photo : Matt Klitscher

La magie, ça existe : En tout cas, si l’on y croit (et le talent de la compagnie créée par Peter Jackson pour confectionner des effets spéciaux crédibles joue pour beaucoup), on ouvre la porte à la possibilité de vivre des aventures extraordinaires et des moments inoubliables. Et oui, cette magie peut bien être humaine.

Parfois, pour sauver un ami, il faut le laisser partir : Bien sûr, c’est crève-cœur, mais parfois, c’est ce qu’il faut faire. Et cela n’enlèvera rien à l’amour que l’on se porte et à la force du lien qui nous unit.

Toujours prévoir un bon imperméable : Si l’on se retrouve dans la forêt devant un immense dragon qui éternue, c’est assurément une bonne idée.

Peter et Elliott le dragon, le 29 mars sur ICI Télé, à 15 h. La bande-annonce (source : YouTube).