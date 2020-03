Le trésor d'ICI Tou.tv: Mon royaume en Floride, de Sean Baker

Dans les guides de voyages et autres dépliants touristiques, on ne les montre jamais : ces boutiques bas de gamme qui vendent des billets et des souvenirs à moitié prix, ces motels aux couleurs défraîchies et aux murs lézardés, cette ambiance de queue de comète.

Pourtant, c’est là, en périphérie du parc Walt Disney en Floride, que vivent une petite fille de 6 ans et sa mère, qu’on pourrait prendre pour sa sœur. Une petite fille heureuse et insouciante qui ne voit pas au-delà de son monde et de ses amis.

L’à-côté de l’opulence et des enfants de la marge : c’est d’une simplicité redoutable, mais il fallait bien tout le talent du jeune cinéaste américain Sean Baker (Starlet, Tangerine) pour faire de Mon royaume en Floride un conte aussi intelligent qu’empathique. Grâce, surtout, à sa mise en scène, impressionnante de fébrilité et de sensibilité qui capte avec une énergie impressionnante la vie sans lendemain de tous ces gens laissés-pour-compte du grand rêve américain. Le fluo des néons devient comme une gifle à la misère dans ce film qui, obstinément, refuse le misérabilisme et la complaisance.

Mon royaume en Floride, de Sean Baker Photo : Elevation Pictures

Mais si Mon royaume en Floride détonne encore, c’est aussi grâce à ce regard à l’exacte bonne distance que pose Baker sur ses personnages. Les deux pieds dedans, la caméra toujours braquée dans le bon sens : la position de celui qui regarde n’en est pas une de surplomb, mais bien au contraire, elle est pétrie de générosité et de tendresse, rendant ses personnages (magnifiquement joués par Brooklyn Kimberly Prince, Bria Vinaite et Willem Dafoe) attachants. Mieux, plus grands que nature.

Pourtant, en arrière-plan, c’est aussi autre chose que l’on voit, sans détour. Quelque chose comme la joie factice et inquiétante émanant du royaume de Disney. Quelque chose comme un mercantilisme dévastateur. Quelque chose comme un monstre du divertissement auquel ne peux résister que le panache lumineux de celles et ceux qui en sont exclus.

Et sur quoi peut alors déboucher cette confrontation entre le rêve et la réalité jouée en mode trash et énergique? C’est peut-être là que Sean Baker montre le mieux son génie. Car, sans rien révéler, Mon royaume en Floride se conclut sur une des scènes les plus bouleversantes du cinéma mondial contemporain. Une scène filmée au iPhone, en toute illégalité, dans le parc d’attractions et qui montre bien tout le cœur qu’a ce film aussi étonnant que galvanisant.

Mon royaume en Floride, sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube)