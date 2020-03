L’archive du mois : en souvenir d’Éric Rohmer

Né un 21 mars, Maurice Schérer s’est fait connaître sous le nom d’Éric Rohmer comme un critique redoutable et un cinéaste singulier et iconoclaste, aussi à l’aise dans les comédies que dans les films d’époque ou d’espionnage, chacun de ces genres néanmoins réinventés par sa patte littéraire et érudite.

Monstre sacré de la Nouvelle Vague, auteur redouté des Cahiers du cinéma, il a signé 23 films (au cours des cycles Contes moraux, Comédies et proverbes et Contes des quatre saisons) certes sans grands moyens, mais d’une sentimentalité primesautière et tonique, dont les hésitations amoureuses sont le sel et qui ont révélé quelques acteurs majeurs du cinéma français, notamment Pascal Greggory, Fabrice Luchini et Arielle Dombasle.

En 2010, à 89 ans, fort d’une carrière pour le moins impressionnante, il nous quittait, laissant derrière lui le souvenir de films aussi délicieux que Le genou de Claire, Ma nuit chez Maud ou Pauline à la plage, comme le rappelle cette archive vidéo de Michel Coulombe dans l’émission 24 heures en 60 minutes, animée par Anne-Marie Dussault.