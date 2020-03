Christine Beaulieu dans Le mirage : l’entrevue « révélation »

En 2015, Ricardo Trogi, sur un scénario de Louis Morissette, a fait dévier son habituel penchant pour la comédie vers une dimension plus acide, plus grinçante. Au cœur du Mirage? Un dynamitage en règle, avec talent, naturel, humour et justesse, de tous les modèles sociaux collectifs que nous partageons de réussite professionnelle, amicale, familiale, personnelle… Et au milieu du champ de mines, aux côtés de Morissette qui joue l’homo quebecus en crise, de Patrice Robitaille et de Julie Perreault, une comédienne y incarne Roxane, bimbo jusqu’au bout des ongles et symbole ultime de la perversité de ces modèles de réussite : Christine Beaulieu.

Nous avons parlé révélation avec celle qui a été celle du Mirage.

Le mirage, de Ricardo Trogi Photo : Les films Séville

Comme spectatrice, qu’est-ce que Le mirage vous a révélé?

Christine Beaulieu: Beaucoup de choses sont sorties pour moi de ce film-là. D’abord de constater la sorte de vie que mes voisins québécois, mais aussi du monde occidental au grand complet, ont.

La vie des personnages dans Le mirage n’est vraiment pas la mienne. Je ne vis vraiment pas ce qu’ils vivent, mais en accompagnant le film en tournée au Québec, je voyais à quel point les gens étaient touchés. C’est venu me confirmer que cette réalité existait beaucoup plus que ce que je pensais, qu’elle était concrète, incarnée, et que je l’ignorais quand même pas mal. Comme spectatrice, ça m’a fait réaliser à quel point j'étais dans une bulle sur mon petit Plateau-Mont-Royal! Christine Beaulieu

Et aussi que Louis Morissette connaissait vraiment bien les gens, le monde. En le comprenant, j’ai aussi compris que ce film-là était important, parce qu’il faut aussi parler de ça. Le film montre bien cette détresse qu’on peut ressentir à être pris dans des considérations matérielles. Tout comme il montre une certaine réalité de la femme. Bon, il a été critiqué par certaines féministes, notamment à cause de mon personnage qui pouvait les brusquer dans leur vision de la femme, et j’ai trouvé ça très intéressant de suivre ces conversations, mais je crois que Roxane est victime de tous ces codes. Elle souhaite avoir ces seins-là pour avoir confiance, pour que son chum l’aime et elle se les fait poser. Elle est super assumée, mais dans des codes qui l’enferment aussi. Pour moi qui ne suis pas affectée par ces codes-là, ça la rendait super intéressante. Et puis, d’un point de vue plus personnel, je me suis souvent empêchée moi-même de jouer ce genre de personnages là, même si j’en ai le casting. Je me souviens, à l’école de théâtre, on me donnait souvent le rôle de la belle fille et je haïssais ça. Je voulais jouer des filles avec du caractère, une fille laide, un gars! Mais c’est comme ça, je suis féminine et ça a été un long processus pour moi de l’accepter, au cours duquel j’ai donc souvent jugé les filles comme Roxane. Avec l’âge, on comprend que ça ne sert à rien de se battre contre soi-même et je suis donc allée à l’audition du Mirage avec le désir d’avoir le rôle et avec une ouverture plus grande que jamais. Au lieu de la juger et de la critiquer, j’ai aimé Roxane le plus possible, en essayant vraiment de la comprendre.

Christine Beaulieu dans Le mirage, de Ricardo Trogi Photo : Les films Séville

Et ce rôle sur votre travail de comédienne?

C.B.: Ça m’a fait passer à une nouvelle étape : assumer cette féminité-là, ce corps, ce ventre, ces jambes, ces seins que je cachais, dont je n’étais pas forcément fière, que je ne mettais pas de l’avant. Ce personnage m’a obligée à y aller à fond! Je savais que le faire, c’était devoir y aller à fond, c’était tout ou rien. Je l’ai fait et ça s’est bien passé! C’était donc la preuve qu’il fallait que j’arrête de m’empêcher, de vouloir être quelque chose d’autre et que j’assume de pleinement jouer avec mon outil qui est mon corps.

Est-ce que la rencontre avec votre métier tenait de la révélation?

C.B.: Oui, mais c’est un métier qui se transforme constamment et qui est rempli de toutes sortes de choses différentes.

Ça va faire 15 ans que je fais ça et pour moi, c’est un long processus qui s’est construit petite brique par petite brique. Le mirage a fait du bien. Ma pièce de théâtre, J’aime Hydro, aussi. Christine Beaulieu

Je pense qu’il y a une révélation là-dedans pour moi. D’abord je m’y révèle, et ensuite, ça a été une révélation de voir à quel point les gens aimaient ça. C’est incroyable! J’ai peine à croire qu’on embrasse tant que ça mes idées, mes jokes, moi qui pensais ne jamais écrire. Tout ça est très nouveau, surprenant et emballant! Le métier, en fait, c’est toutes sortes de révélations les unes à la suite des autres.

Le mirage, de Ricardo Trogi Photo : Les films Séville

Finalement, votre plus belle révélation au cinéma?

C.B.: J’aime tellement le cinéma! Il y a tellement de choses qui m’allument, mais je dirais Thelma et Louise. Geena Davis là-dedans est incroyable! Le cran, la force, l’audace… On dirait que ces femmes-là pouvaient tout faire! Quand j’étais petite, j’avais hâte de m’en aller de chez nous, d’exister ailleurs. Et ce film-là m’a vraiment donné le désir de vieillir, d’exister, d’être une femme, et plus une enfant. Je voulais pouvoir conduire et partir sur la route!

Un extrait de Thelma et Louise, de Ridley Scott, 1991 (source : YouTube)

La bande-annonce du Mirage, présenté sur ICI Télé, le 20 mars, à 23 h (source : YouTube).