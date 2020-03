Cate Blanchett est-elle la meilleure actrice au monde?

Elle est grande, elle est blonde, elle est d’une élégance folle, et dans un autre temps, elle serait probablement tombée dans les filets d’un Alfred Hitchcock. Mais nous avons la chance d’être les contemporains d’une actrice dont le mythe s’écrit un peu plus à chaque rôle : Cate Blanchett. On fait le tour de ses talents en trois performances marquantes.

Jasmine French, de Woody Allen Photo : Métropole Films

Jasmine French, de Woody Allen (2013)

Dans le 46e(!) film de Woody Allen, Blanchett déploie sa silhouette de femme triste dans une relecture sèche, passionnante et économique d’Un tramway nommé désir. Épouse d’un homme corrompu poussé au suicide, grande bourgeoise déchue, sa Jasmine tente de se réinventer du côté de San Francisco. Oui, le cinéaste a toujours su modeler de grands personnages de femme : Annie, Alice, Hannah… Et Jasmine est de leur trempe : angoissée et déterminée, détruite mais toujours debout. Le plus sublime, là-dedans? Le regard hagard, le chignon défait, la peau luisante et les yeux pleins de larmes, Cate Blanchett n’aura jamais été aussi belle.

I'm not there, de Todd Haynes Photo : The Weinstein Company

I'm not there, de Todd Haynes (2007)

En 2007, lorsque Todd Haynes réalisait son portrait de Bob Dylan, il surprenait tout le monde. D’abord en divisant son film en autant de chapitres, chacun illustrant un mythe dylanien (plutôt que de raconter sa vie, son œuvre), chacun porté par un personnage et un acteur différent. Ensuite, en confiant un de ces personnages… celui de Judd Quinn, une vedette des sixties représentant Dylan au moment où la gloire lui tombe dessus, au grand dam de ses premiers fans, à Cate Blanchett. Oui, l’actrice est non seulement assez juste pour interpréter un homme sans que rien y paraisse, mais elle est surtout assez puissante pour être à la hauteur du mythe.

Carol, de Todd Haynes Photo : Film4

Carol, de Todd Haynes (2015)

Ça doit être l’alchimie. La rencontre. En tout cas, entre le cinéaste et l’actrice, quelque chose fonctionne, car en 2015, leur collaboration atteint un sommet. Cate Blanchett est en effet Carol, femme mariée, mère de deux enfants, vivant dans le luxe et la sophistication dans les années 50, mais qui ne peut plus se mentir lorsqu’elle croise le regard d’une jeune vendeuse dans un grand magasin. Raffinement, dilemme épineux (doit-elle divorcer et prendre le risque d’être heureuse ou perdre la garde de ses enfants comme l’en menace son mari?), oscillations entre le mélo, le film noir et le road movie, harmonies mélancoliques de la musique et photographie veloutée, entre classicisme et modernité : le film est déjà en lui-même une récompense. Mais la présence de Blanchett, capable d’un seul froncement de sourcil ou d’une simple ombre passant dans son regard félin de transmettre une épaisseur, une profondeur, un mystère aussi intense que fascinant, en fait même un film rare.



