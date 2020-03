Le trésor d’ICI Tou.tv : C’est comme ça que je t’aime, de François Létourneau et Jean-François Rivard

Après une sélection au Festival de Berlin et une rumeur élogieuse, inutile de dire que la série C’est comme ça que je t’aime était attendue. Mais après visionnement, le verdict le confirme : C’est comme ça que je t’aime est même plus : une œuvre culte instantanée. Mais à quoi peut-on reconnaître ces drôles de bestioles?

À une signature forte : Deux couples, à Sainte-Foy dans les années 70, et une plongée débridée dans la criminalité, marquée par des rebondissements à gogo, des répliques qui tuent, des acteurs à qui l’on donne (enfin) plus à jouer que du quotidien? Oui, comme dans Série noire, leur précédente et tout aussi culte série, le duo Létourneau-Rivard a une patte bien à lui. Une patte que l’on ne se tanne pas de voir griffer.

Serge, Gaétan, Huguette et Micheline Photo : Turbulent/Bertrand Calmeau

À l’envie de la revoir : C’est le test parfait. Si en finissant une série, vous vous dites : « C’était trop court », le potentiel culte est là. Et avouez que, à peine C’est comme ça que je t’aime finie, on a déjà envie de replonger dans les aventures d’Huguette, Gaétan, Serge et Micheline. Parce que c’est absolument certain : il y aura toujours quelque chose à découvrir dans ces plans soigneusement conçus, cette histoire diaboliquement retorse et ces interprétations inoubliables (Marilyn Castonguay, époustouflante en femme-souris se révélant à elle-même, Karine Gonthier-Hyndman, formidable en femme blasée qui perd la tête, François Létourneau parfaitement à l’aise en grand enfant insupportable, et Patrice Robitaille, impressionnant en mâle nono).

Au fait qu’on nous y raconte une histoire : Cela semble bête, mais trop nombreux sont ceux qui l’oublient. Oui, ce qui compte, c’est bien d’abord et avant tout l’histoire que l’on nous raconte. Et celle de C’est comme ça que je t’aime est construite comme de vraies montagnes russes. Rocambolesque, pleine de retournements, de surprises, d’imagination, elle se souvient aussi d’un principe inventé par le plus grand, Alfred Hitchock (et notamment repris dans le Fargo, des Coen) : l’innocent doit souffrir…

Huguette (Marilyn Castonguay) Photo : Turbulent/Bertrand Calmeau

À la création d’un univers : Si le génie de Létourneau à construire un crescendo dramatique haletant, traversé de répliques cultes (la scène de la « petite madame » à elle seule mériterait tous les honneurs, comme l’énigme fabuleuse « quand elles se collent, je mange comme le coucou ») a souvent été reconnu, celui du réalisateur Jean-François Rivard doit aussi l’être. Direction artistique et direction photo parfaites, mouvements de caméra accumulant les clins d’œil à la série B, au polar, à l’horreur (Huguette attaquant au couteau la maison du caïd pourrait être sortie directement d’un film noir!) : tout est là.

À ce qu’elle donne encore plus que le plaisir immédiat du visionnement : Oui, C’est comme ça que je t’aime est affaire de pur plaisir. Mais, toute ludique et euphorisante qu’elle est, elle se permet aussi de montrer des personnages coincés dans des vies trop petites pour eux, de fustiger l’ennui du quotidien, de tourner en ridicule l’homophobie et le sexisme, notamment en montrant des femmes forcées de tuer et de voler pour enfin pouvoir exister, être respectées et avoir le droit de décider par elles-mêmes. Brillant? Oui, bien sûr. Mais surtout, culte, c’est garanti.





C’est comme ça que je t’aime sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube)