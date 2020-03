Louis Godbout en visite au Mont Foster

Un jeune couple, visiblement mal en point, cherche refuge dans leur superbe maison de campagne. Que s’est-il passé? Pourquoi la jeune femme semble-t-elle si perturbée? Et surtout, cette retraite leur permettra-t-elle vraiment de reprendre des forces? En organisant autour de ces questions un thriller tendu et prenant, qui transforme les superbes paysages du mont Foster en cocon anxiogène, Louis Godbout réalise un premier long métrage qui compte, entre autres, sur les présences pour le moins troublantes de Patrick Hivon et de Laurence Lebœuf. Nous avons rencontré le réalisateur.

Qu’est-ce que le mont Foster avait d’inspirant pour que vous décidiez d’en faire le théâtre de votre première réalisation?

Louis Godbout : C’est un lieu que je connais très bien. Et c’est sur les lieux mêmes que m’est venue l’idée de l’histoire. J’étais en balade en voiture avec ma blonde, mon fils et sa blonde. C’était le soir. Et en arrivant devant un grand portail, sur un chemin de campagne, mon fils a remarqué que l’atmosphère était celle d’un film d’épouvante. Et ça m’a donné l’idée que ce décor pouvait bien être le début d’une histoire. Bref, ça n’a pas été choisi par hasard!

Vous êtes scénariste (Coda), vous avez été professeur de philosophie. D’où est venue l’envie d’ajouter réalisateur comme corde à votre arc?

L.G. : C’est arrivé un peu par accident! Quand j’étais prof, j’écrivais dans mes temps libres. Des essais, d’abord, puis de la fiction, car j’avais eu une idée pour un scénario. Et par des rencontres, on a décidé de donner une chance à ce scénario qui, par miracle, s’est retrouvé à Los Angeles, sur le bureau d’une grosse agence et dans les mains de Patrick Stewart, qui a eu le goût de le jouer. Je n’en reviens toujours pas! Le film [Coda] a fini par se faire, et j’ai pu beaucoup intervenir, sur le plateau, avec les comédiens, puis en montage. De vivre ce métier, que je trouvais déjà intéressant, de cette façon m’a donné envie de poursuivre en écrivant et en réalisant!

Et puis, j’aime la musique et l’écriture, et le cinéma me semble vraiment être l’art total. C’est un grand défi, qui permet de réaliser le fantasme de tirer toutes les ficelles que possède cet art aussi riche. Louis Godbout

Et puis, même s’il y a des contraintes de financement, c’est un espace de liberté créative absolue – on peut écrire et filmer ce qu’on veut –, et il n’y en a plus beaucoup! C’est complexe et enthousiasmant!

Le cinéma québécois s’arrête peu du côté du thriller et des atmosphères inquiétantes. Quelles ont été vos influences pour ce film?

L.G. : Pour ce qui est du cinéma, ce n’est peut-être pas en relation directe, mais j’ai été très séduit par la sensibilité de Terrence Malick et très ému par le cinéma humain de Bertrand Tavernier. J’aime aussi beaucoup le culot de Lars Von Trier, c’est rafraîchissant. Et puis Bergman, Woody Allen, Tarkovski, même si c’est presque obligé de les citer (rires)!

Mais disons que la dimension atmosphérique de Mont Foster vient aussi de l’envie de donner le défi au spectateur de participer en se laissant envoûter par l’histoire, plutôt que d’être tenu par la main. Sinon, ma propre vie et mes névroses m’influencent beaucoup aussi (rires). Louis Godbout

Et il y a des influences musicales. J’écoute beaucoup de musique, notamment classique, et parfois, elle parvient à ouvrir un espace intérieur que je trouve très inspirant.

Mont Foster s’ouvre sur une citation de Nietzsche, et vous avez publié des ouvrages sur sa philosophie. Qu’a-t-elle d’inspirant pour vous?

L.G. : Je peux vous dire que ce qui m’intéresse moins, chez lui, c’est cette image, en partie fabriquée par les manigances de sa sœur qui en a fait le penseur officiel du IIIe Reich. Ça a été une malédiction pour son œuvre. Mais ce que j’aime, au-delà de son écriture formidable, c’est sans doute son flair psychologique. Il a été un excellent diagnosticien de la culture et de lui-même, avec une grande honnêteté.

Sa psychologie du ressentiment, de la rancune, de l’accumulation et de comment ces sentiments peuvent être moteurs de création m’intéresse beaucoup. Donc, non, sa présence dans le film n’est pas anodine (rires). Louis Godbout

L’exergue, qui est un peu grave, sérieux, vient rappeler que nos personnages ne sont pas si vertueux, que les valeurs morales ne sont pas au premier plan et que l’histoire devrait être envisagée d’un point de vue esthétique, au sens large du terme : l’expérience sensuelle de ce qu’on voit, mais aussi ce que la vie humaine crée en matière de formes, de conflits, de drames, sans jugement moral. Et le cinéma, je crois, c’est bien cette célébration de la force esthétique de la vie.

Mont Foster, en salle le 13 mars. La bande-annonce (source : YouTube)