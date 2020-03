Jeanne Leblanc et Les nôtres : le cinéma comme liant social

Une petite communauté comme il y en a tant au Québec. Mais un jour, les apparences d’union et de solidarité explosent, et avec elles un drame, touchant tout particulièrement une jeune adolescente de 15 ans, qui ne laissera personne indemne.

Réunissant Émilie Bierre, Marianne Farley, Judith Baribeau et Paul Doucet, Jeanne Leblanc réussit un deuxième long métrage (après Isla Blanca) pudique et sensible, chargé d’une métaphore politique assez forte. Nous l’avons rencontrée.

Émilie Bierre joue une jeune fille de 13 ans, Magalie, dans le film de Jeanne Leblanc, « Les Nôtres ». Photo : Babas Photography

Qu’est-ce qui vous a poussée vers ce sujet pour le moins sensible?

Jeanne Leblanc : En fait, j’ai rencontré Marianne quand elle jouait dans un film sur lequel j’étais assistante à la réalisation. En discutant, on a vite réalisé qu’on avait toutes les deux un côté assez militant enflammé! Elle m’a parlé d’une de ses amies qui écrivait, en précisant : « Je pense qu’on ferait une bonne équipe, toutes les trois, on est portées par un même souffle. » On s’est donc rencontrées, avec Judith, et on a commencé à travailler sur une idée qui était, finalement, beaucoup trop ambitieuse et épique pour ce qu’on pouvait faire. On l’a mis sur une tablette! Mais comme on avait tellement de plaisir à travailler ensemble, on a décidé de cibler ce qui, dans ce premier projet, nous intéressait, et de développer une autre histoire à partir de cette idée de déni : dans le groupe, la famille, la communauté. Tout est parti de là!

Vous retrouvez les thèmes du secret, de l’intime, de la féminité, comme dans votre premier film, Isla Blanca.

J.L. : J’enseigne également à l’UQAM et j’ai beaucoup lu de recherches sur le spectateur actif, sur comment l’intime peut devenir global. Et plusieurs choses m’interpellent. D’abord, on traite très peu de ces champs de l’intime dans nos fictions, on reste souvent juste à la surface, parce que c’est dangereux, c’est tough, à ressentir et à réaliser, d’ailleurs.

Mais cette retenue, disons, mène souvent à des morales et à un réconfort à la fin pour le spectateur. Pour ma part, je hais ça! J’aime quand on va au fond des choses et que, même s’il n’y a pas de réponse, collectivement, on a pensé quelque chose Jeanne Leblanc

Le cinéma, avec le théâtre, est un des seuls arts où on peut, ensemble, réfléchir à quelque chose, sans nécessairement trouver de solution, mais en se laissant être troublé et ému. C’est à mon sens la fonction du cinéma : socialement, on a besoin d’un tissu qui nous raccorde, même dans nos failles, ça ne peut pas être juste beau et hot. On peut malgré tout être beaux dans toute notre complexité, nos ambivalences, nos contradictions!

Marianne Farley et Émilie Bierre dans le film « Les Nôtres » Photo : Babas Photography

On peut voir dans Les nôtres une forte métaphore politique : quiconque menace la cohésion et l’unité d’un petit groupe doit être ignoré, voire expulsé. Était-ce voulu?

J.L. : À l’origine, non. Mais en tournant, en montant, alors que des personnes plus extérieures se greffaient au projet, on voyait bien que le film inspirait des réflexions de plus en plus éloignées, de plus en plus politiques. Quand on y pense, le microcosme est parfaitement macro, dans ce cas. On vit dans une société de plus en plus polarisée, les extrêmes sont de plus en plus marqués, et le « milieu », de plus en plus mince. En fait, c’est un peu comme si le grand monde avait rattrapé notre projet. J’ai lu récemment un livre, Une colère noire : lettre à mon fils (de Ta-Nehisi Coates), qui parle du racisme, notamment, et de la violence. Et j’y vois tout de même un espoir. Je me dis qu’à partir du moment où on est plusieurs à ne pas se mettre la tête dans le sable, ça peut aller mieux. En fait, à mes yeux, la pire erreur du vivre ensemble, c’est de se dire que tout va bien. On pourrait aussi se dire de façon très humble que non, tout ne va pas bien et qu’on est mieux d’en parler.

Pour être honnête, je me suis longtemps demandé quelle était la fonction sociale de ce que je faisais, en cinéma. Je ne suis pas une cinéaste de l’ego. L’idée de réussir pour réussir pour moi est vaine; j’ai besoin de penser que tout cela remplit aussi une fonction. Jeanne Leblanc

On se raconte des histoires depuis le début de l’humanité. Au départ, c’était pour survivre, se transmettre des façons de faire… Et j’ai l’impression que je fais mon métier pour les bonnes raisons si les gens, en sortant du film, en discutent, ont envie de parler, de partager.

Marianne Farley et Judith Baribeau dans le film « Les Nôtres » Photo : Babas Photography

Marianne Farley et Judith Baribeau jouent dans le film mais en sont aussi productrice et scénariste. Avez-vous l’impression que le cinéma au féminin existe? Et si oui, que représente-t-il?

J.L. : Oui, ça existe! Complètement! Et je pense que ça fait une différence dans le processus créatif. Le plus bel exemple que je peux donner, c’est que quand ça va mal, qu’il y a un mini-accroc, on prend tout de suite le téléphone et on se parle! Pour avoir travaillé dans toutes sortes d’équipes, notamment comme première assistante, je ne peux pas dire que ça se passe toujours comme ça (rires).

D’autre part, durant le tournage, on a pu constater, mais sans que ça ait été prémédité, que notre équipe était parfaitement 50-50. Ça s’est passé naturellement et je me suis dit que c’était peut-être ça, aussi, le cinéma au féminin : pas tant qu’il devienne le fait uniquement de femmes, mais que naturellement, sans se forcer, il y ait une envie d’équilibre Jeanne Leblanc

C’est très rassurant. Se dire, si j’ai envie de parler de mes émotions, je le fais avec mes collègues masculins, comme je l’aurais fait avec mes collègues féminines, quelle belle victoire!

Les nôtres, en salle le 13 mars. La bande-annonce (source : YouTube)