Foxfire et les bandes de filles au cinéma

En 2013, juste après avoir gagné une Palme d’or avec Entre les murs, le cinéaste Laurent Cantet filmait à nouveau un groupe de jeunes, mais cette fois uniquement féminin. Ce qui n’est pas si fréquent au cinéma… Nous avons retenu trois films du genre.



Foxfire : confessions d’un gang de filles, de Laurent Cantet

Nous sommes en 1955 et un groupe secret de jeunes filles se rebelle. Elles sont bien décidées à ne plus subir les lois des hommes et à inventer leurs propres règles. Dans leur mire, l’oppression, les humiliations, les violences et le patriarcat, dont elles refusent désormais d’être victimes. Mais la vengeance est-elle une arme contre la soumission? En adaptant un roman de l’immense Joyce Carol Oates, Cantet soigne sa mise en scène (la reconstitution d’époque est impeccable) et mène une distribution principalement composée de non-professionnelles sur le chemin de ce film ouvertement féministe , mais surtout qui se penche habilement sur l’idée même de révolution, de ses idéaux à ses limites.



Bande de filles, de Céline Sciamma

Malheureusement inédit en salle au Québec, le troisième film de Céline Sciamma se penche, lui, sur la violence au féminin. Celle-là qu’en général on ne soupçonne même pas exister, puisque les filles, bien sûr, ne peuvent être autre chose que douces et soumises… En pleine banlieue parisienne, les filles de la bande de Sciamma sont au contraire ambitieuses et candides, volcaniques et impétueuses, déterminées à échapper à un destin tout tracé, même si pour cela, elles doivent violer toutes les règles. Et c’est dans cette bande que Marieme, 16 ans, va pour la première fois expérimenter ce qu’est la liberté. Avec tout ce qu’elle permet, mais aussi tout ce qu’elle exige comme sacrifices.



Mustang, de Deniz Gamze Ergüve

En 2016, la franco-turque Deniz Gamze Ergüven épatait avec un premier long métrage abordant avec finesse et ampleur le sort des femmes dans les pays ultra-conservateurs en suivant, durant un été, les déboires de cinq jeunes sœurs vivant cloîtrées chez leur grand-mère, dans un village au nord de la Turquie. Leur crime? Avoir joué avec des garçons de leur classe sur le chemin de l’école… Mais dans leur maison-prison, sublimées par une photo lumineuse et une mise en scène énergique et sensuelle, elles n’abandonnent pas l’essentiel : leur rêve d’être enfin libres de choisir leurs propres vies. Un film beau, sensible et émouvant, mâtiné d’un suspense prenant.



