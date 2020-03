Les derniers amants : un film typiquement Jarmusch

Adam (Tom Hiddleston, parfait), musicien en pleine crise existentielle, ne veut plus sortir de chez lui, une maison délabrée en plein Detroit. Son amoureuse, Eve (Tilda Swinton, impériale), férue de littérature, tente de lui remonter le moral, même si elle aussi sait la civilisation bien mal en point. Normal : tous deux vampires, cela fait des siècles qu’ils voient notre monde courir à sa perte. Figures iconiques, mythe d’un romantisme fou, élégance dandy et sophistication rock: Les derniers amants est, à n’en pas douter, un film incroyablement cool, et qui donne quelques clés quant aux obsessions de son réalisateur, Jim Jarmusch.

Les morts-vivants : Ce n’est probablement pas pour rien qu’un des films les plus marquants du cinéaste s’intitule Dead Man. Car si l’on regarde bien, tous les personnages jarmuschiens ont toujours, au moins un peu, eu l’air de vivre comme en sursis, en dehors des règles normales du temps et de l’espace, qu’ils aient été perdus dans le paradis (Stranger than Paradise), marginaux dans la ville d’Elvis (Mystery Train), chauffeur de bus poète (Paterson) ou samouraï solitaire sur un toit (Ghost Dog). Autant de spectres, de fantômes ou de morts-vivants romantiques et un rien désabusés, comme le sont, littéralement dans ce cas, les vampires Eve et Adam!

Les derniers amants de Jim Jarmusch Photo : Métropole Films Distribution

La musique : Si l’on est attentif, il y a toujours au moins une guitare ou un instrument qui traîne dans les coins des plans de Jarmusch, quand il ne met pas carrément en scène des musiciens (Coffee and Cigarettes, contient un sketch avec Iggy Pop, à qui il a aussi consacré un documentaire, et Tom Waits, qui a d’ailleurs été de la distribution du deuxième film du cinéaste, Down by Law). Bande-son mélancolique, branchée et rock (lui-même fait partie d’un groupe de rock), passage clin d’œil devant la maison de Jack White, personnage d’Adam obnubilé par ses disques, sa musique et les instruments qu’il collectionne, concert de Yasmine Hamdan dont la beauté hypnotique confine au sublime : dans Les derniers amants, la musique n’est pas qu’un accompagnement, elle fait partie intégrante du récit.

La nuit : Que les personnages soient en taxi (Night on Earth) ou embarqués dans des road-movies improbables (The Limits of Control, Broken Flowers), ils finissent presque immanquablement par errer la nuit. Peut-être parce qu’ils ne savent pas comment vivre parmi les autres, en plein jour. Vampires, Adam et Eve ont, eux, une raison vitale de préférer la nuit, dans les ruelles chaudes de Tanger ou les boulevards déserts de Detroit, mais comme les autres jarmuschiens, ils sont aussi représentatifs de ce décalage perpétuel entre eux et le reste de l'humanité.

Les derniers amants de Jim Jarmusch Photo : Métropole Films Distribution

Les touches d’humour : Mélancolique et désabusé, Jarmusch? Sûrement. Mais aussi capable de laisser quelques touches d’humour à froid venir servir de politesse des rois. Dans Les derniers amants, ce sera par le cynisme d’Adam qu’il passera le plus souvent, lui qui vomit la race humaine (coupable à ses yeux d’avoir tout contaminé, de la nature à la pureté de l’amour), lui qui, au fil des siècles, a donné sa musique à Schubert ou soutient encore et toujours la cause de son ami vampire Christopher Marlowe (John Hurt), à qui Shakespeare aurait tout volé! Sans oublier la tendresse qui, elle aussi, réussit à se frayer un chemin dans le noir nuage dépressif, grâce à la sublime et lumineuse Eve.



