Pourquoi (re)voir Moi, Daniel Blake?

En 2016, Ken Loach, le merveilleux, passait dans le club très fermé des doubles palmés d’or en remportant la récompense suprême au Festival de Cannes avec Moi, Daniel Blake (après l’avoir déjà reçue en 2006 avec Le vent se lève). Déjà, cela devrait nous titiller l’envie de (re)plonger dans ce grand film. Mais voici au moins sept bonnes raisons supplémentaires de le faire.

Parce que l’histoire de Daniel Blake, charpentier veuf dans la cinquantaine obligé d’arrêter de travailler après un malaise cardiaque et que l’administration publique ne juge pas assez inapte pour toucher des indemnités d’invalidité, n’est pas que bouleversante. Elle est terriblement réaliste.





Dave Johns dans I, Daniel Blake, de Ken Loach Photo : facebook.com/IDanielBlake



Parce que Loach et son fidèle scénariste Paul Laverty ont toujours su se servir d’histoires intimes pour tendre un miroir où se lisent avec précision les ravages causés par une société capitaliste ultralibérale.

Parce qu’on vous met au défi de retenir vos larmes devant la scène de la banque alimentaire et la scène finale.





Moi, Daniel Blake, de Ken Loach Photo : Sixteen Films



Parce que Moi, Daniel Blake est un film qui se tient du côté de la dignité humaine, et que c’est admirable.

Parce que le rôle est tenu par Dave Johns, un humoriste britannique qui trouve le ton juste et a cette présence, toute en douceur, qui empêche tout misérabilisme.





Moi, Daniel Blake, de Ken Loach Photo : Sixteen Films

Parce que ni Loach ni ses personnages ne se laissent submerger par la violence de ce qui est montré et qu’ils y répondent par les plus belles armes possible : la tendresse et l’empathie.

Parce que ce film, comme tous les Loach, est un plaidoyer enragé et triste pour un monde meilleur.





Moi, Daniel Blake, sur ICI Télé le dimanche 8 mars, à 23 h 25. La bande-annonce (source : YouTube)