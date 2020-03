Jean-Philippe Duval : 14 jours 12 nuits pour émouvoir

Une Québécoise a adopté, il y a longtemps, une petite fille dans un orphelinat au Vietnam. Aujourd’hui, elle est de retour dans ce pays lors d’une quête qui lui fera croiser la route de la mère biologique de l’enfant (Leanna Chea). Un voyage naturaliste, délicat et sensible dans lequel nous mènent la scénariste Marie Vien (La Passion d’Augustine) et le réalisateur Jean-Philippe Duval (Chasse-galerie, Dédé à travers les brumes, Unité 9…). Nous avons rencontré celui-ci.

Quelle a été votre réaction après la lecture du scénario de Marie Vien?

J.-P. Duval : J’étais bouleversé, touché, ému, inspiré… C’est une histoire qui m’a pris aux tripes, qui raconte ce que Marie a vécu. Ma sœur a aussi adopté une petite fille de Chine, dont je suis le parrain. J’ai vécu ce processus de façon très intime. Marie ne le savait pas, mais quand elle et la productrice m’ont proposé le projet, elles m’ont aussi parlé de mon travail avec les actrices d’Unité 9 et sur Dédé en évoquant leur sensibilité et leur émotion. J’étais très flatté, mais ça ne suffit pas pour s’embarquer dans un film (rires).

Le projet m’inspirait aussi parce qu’il touche à des thématiques que je trouve essentielles, surtout aujourd’hui. Au-delà de l’histoire de ces deux femmes, de l’histoire d’adoption, de pardon, de culpabilité, c’est aussi une main tendue entre des peuples. J’avais envie de faire un film sur la paix, sur sa possibilité en tout cas. Jean-Philippe Duval

Le film a été tourné au Vietnam. Comment diriez-vous que ces paysages ont influencé ou nourri votre mise en scène?

J.-P.D : On avait très peu de moyens, je dois dire, pour aller tourner comme ça à 14 000 km, mais je me suis entouré des meilleurs : Yves Bélanger (directeur photo), André-Line Beauparlant (directrice artistique), Myriam Poirier (monteuse), mes deux actrices… Et c’est un film où chaque plan est unique, dans le sens où il n’y a presque pas eu de prise deux. J’ai fait beaucoup de documentaires à travers le monde, et ce travail a nourri 14 jours 12 nuits. C’est un film de cinéma, un road-movie, mais qui est vécu non pas par des jeunes en errance, déglingués, mais par une femme en deuil, qui a donc une approche plus intérieure des choses. Plusieurs choses m’ont inspiré : l’Occident et l’Orient qui se rencontrent, une immersion dans un peuple que j’admire beaucoup.

Mais je dirais surtout que le pays, sur place, nous a vraiment indiqué comment et où placer la caméra, avec un mot-clé : sobriété. Indirectement, les Vietnamiens m’ont beaucoup aidé à raconter cette histoire. Ce sont des gens qui ont une histoire millénaire, qui ont repoussé des ennemis puissants et qui, malgré tout, ont une paix, une tranquillité et une certaine assurance. Ils ne sont pas flagorneurs ou racoleurs, mais peu expressifs, ce qui vient plutôt d’une forme de sérénité. Leur retenue m’a beaucoup inspiré Jean-Philippe Duval

On peut vite tomber dans la mièvrerie, les bons sentiments avec une telle histoire, ce qui ne m’intéressait pas.

Comment avez-vous arrêté votre choix sur Anne Dorval pour interpréter votre héroïne?

J.-P.D : Il n’y a eu personne d’autre mon esprit, dès le début. Je voyais chez elle son immense talent dramatique, sa grande palette, sa capacité folle à décliner toutes sortes d’émotions, dans la nuance et la richesse. Et puis, bien sûr, après ses rôles exubérants chez Dolan, le timing était bon pour elle et pour moi : c’est encore un rôle de mère, certes, mais avec très peu de dialogues; sobre, retenu!

14 jours 12 nuits peut sembler très différent de vos autres films. Voyez-vous cependant un fil directeur dans votre œuvre?

J.P.D : C’est très intéressant parce que je suis dur à suivre (rire). Ça ne m’a pas toujours aidé, dans le sens où l’on a parfois un peu de mal à me situer : j’ai fait du documentaire, de la série télé, des émissions de cuisine, des films… Mais il y a, je crois, toujours un lien avec la création. J’ai souvent filmé des artistes : Martin Picard, des poètes québécois, des écrivains, Dédé Fortin, une pièce d’Alexis Martin… Dans le film, Thuy est d’ailleurs une artiste contemporaine qui a survécu grâce à l’art. C’est toujours là. Même dans mes femmes en prison!

Et il y a aussi, je crois, un rapport à l’intimité et à l’humanité qui est constant : je crois que tous mes films essaient de comprendre cette question fondamentale de comment les humains vivent et essaient de s’en sortir. Jean-Philippe Duval

Je suis peut-être plus un observateur, un témoin. Je n’ai jamais raconté mon histoire intime, par exemple. J’ai plus tendance à me cacher derrière mes personnages, beaucoup de femmes d’ailleurs. Je les aime et les admire. Quand je me fais dire que je suis un homme qui les respecte et sait les filmer d’égal à égal, ça me fait extrêmement plaisir.





