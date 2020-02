Des courts métrages des Rendez-vous Québec Cinéma à découvrir sur ICI Tou.tv

Les RVQC nous proposent chaque année de revisiter l’état de notre cinématographie nationale en salle. Mais c’est aussi sur le web, grâce à ICI Tou.tv, que l’on peut se laisser aller au plaisir de la découverte de grandes (petites) œuvres, avec la traditionnelle sélection de courts métrages à y visionner gratuitement durant l’événement.

Et puisque l’information n’est jamais aussi pertinente que quand elle vient de la source, nous avons demandé à Sarianne Cormier, la programmatrice des courts métrages des Rendez-Vous Québec Cinéma, de commenter pour nous chacun de ces films, à voir du 26 février au 22 mars.





Les vêtements, de Caroline Blais Photo : La distributrice

La réalisatrice Caroline Blais est une exploratrice de la beauté du banal. Dans cette animation élégamment épurée, elle magnifie son quotidien à l’aide de jolis textiles. Absolument charmant.

Le pigeon, de William Mazzoleni Photo : Entract Studios

Qu’il est réjouissant ce court métrage! Il a été une belle surprise de ma programmation. Parfait dosage d’humour noir et de tension. Olivier Morin et Geneviève Boivin Roussy y forment un duo délicieux.

Cosmos, de Sonia Boudreau Photo : Sonia Boudreau

Oh, comme j’ai aimé ce film! Un voyage poétique dans les profondeurs de l’univers, accompagné d’une réflexion sur le destin de l’humanité. Un précieux et splendide objet cinématographique animé.

Juste moi et toi, de Sandrine Brodeur-Desrosiers Photo : Mathieu Laverdière

Ce magnifique film a remporté le prestigieux Ours de cristal à la Berlinale 2019.

Du point de vue d'une jeune fille, ce road-trip traversant l'Amérique du Nord jette un regard sensible sur la notion de frontière. Le tout porté par une mise en scène élégante et les belles images de Mathieu Laverdière.

21, de Colin Nixon Photo : La distributrice

Ce court métrage vous fera voyager d'une maison d'accueil pour jeunes atteints de la trisomie 21 à la majesté poétique de l'immensité hivernale. La direction d’acteur auprès des jeunes atteints du syndrome de Down est remarquable, et la finale est d'une beauté infinie!

L'album ou l'intention poétique, de Myriam Charles Photo : Cheminée deux

Myriam Charles est un trésor national! Cette grande poétesse de l'image nous offre ici un objet singulier sur fond de chant révolutionnaire. Ce film, qui a été présenté en carte blanche au Festival du nouveau cinéma 2019, nous prouve encore à quel point cette artiste sait se renouveler en jouant avec les codes du narratif.

Cherche femme forte, de Marilyn Cooke Photo : Marie Davignon

Un de mes coups de cœur de cette année. Le film est porté par la simplicité et la vérité de la magnifique interprète Tatiana Zinga Botao. Un film féministe et social qui laisse présager une formidable carrière à la réalisatrice Marilyn Cooke.

Foyer, de Sophie B. Jacques Photo : J.P. Bernier

Horreur à la sauce Airbnb, qui ne vous donnera plus jamais envie de louer votre maison à des gens que vous ne connaissez pas. En tout cas, pour ma part! Angoisse réussie!

Pile ou face, de Fernand-Philippe Morin-Vargas Photo : Maestro Films

Très chouette, ce film de politique rurale. La distribution est impeccable. Germain Houde est parfaitement pathétique en maire de la dernière chance (quel bon choix d’acteur). Du petit bonbon!

Une bombe au coeur, de Rémi St-Michel Photo : Christal Films et Panache Films

Bijou de bonnes blagues. Un véritable plaisir sans fin. Alexis Lefebvre est absolument merveilleux. Encore plus de Rémi Saint Michel sur nos écrans, svp (et aussi de ses formidables scénaristes : Eric K. Boulianne, Marc-Antoine Rioux et Alexandre Auger).

Jojo, de Guillaume Laurin Photo : Couronne Nord

Guillaume Laurin est un réalisateur surprenant, il a ce don de raconter les choses d’une façon unique, et ce, en se renouvelant constamment. Dans ce film, psychotroniquement bon, Joanie Martel casse la baraque. Cette actrice est formidable!