Barbara ou l’art du film biographique musical non traditionnel

On connaît la chanson : comment le musicien vécut, comment il connut la gloire, comment il triompha de l’adversité, comment il tomba des nues (oui, il, car c'est quasi exclusivement des hommes). Certains films osent toutefois déjouer les conventions pour devenir des évocations singulières de la vie d'artistes, tout aussi hors du rang!





Les comédiens Jeanne Balibar Mathieu Amalric Photo : Waiting for cinema, Gaumont, France 2 Cinéma et Alicéléo

Barbara, de Mathieu Amalric (2017)

Un réalisateur veut faire un film sur la chanteuse de légende. Mais comment faire? Comment respecter le mythe tout en la gardant vivante? Avec son actrice, il répète, cherche, tâtonne… En plusieurs tableaux, Mathieu Amalric (qui joue aussi le réalisateur) et Jeanne Balibar interrogent la perception que nous avons de la dame en noir, tout en multipliant les trompe-l’œil, les formats, les tonalités… Un film hypnotique, sensitif, absolutiste, mais aussi réaliste et fascinant grâce à la performance assez inouïe de Balibar, qui, entre création pure et révisions de chansons, apporte une touche de magie et de poésie unique.

I'm not there, de Todd Haynes Photo : The Weinstein Company

I’m Not There, de Todd Haynes (2007)

Le défi était fou et en même temps parfaitement logique. Comment évoquer Bob Dylan sans faire à travers lui un portrait des États-Unis? En revisitant les différentes facettes du chanteur mythique, chacune ayant son style, son traitement, son interprète (Christian Bale, Heath Ledger, Ben Whishaw ou même Cate Blanchett), Todd Haynes réinvente entièrement l’idée même de biographie et nous offre une visite de l’histoire américaine, pop, profonde et marquée par un réel sentiment d’impuissance. La critique est à la hauteur des textes de Dylan!

Gainsbourg, vie héroïque, de Joann Sfar Photo : One World Films

Gainsbourg : vie héroïque, de Joann Sfar (2010)

Raconter Gainsbourg, cela aurait pu se faire sur le mode traditionnel (chansons marquantes, amours célèbres, autodestruction). Mais le bédéiste Joann Sfar a plutôt opté pour la voie du conte. Avec l’imagination comme seule guide, il nous plonge donc dans un monde où un chat peut devenir le majordome de Juliette Greco, où l’on s’étend dans la rue avec Boris Vian pour attendre un taxi et où, surtout, Gainsbourg (génial Éric Elmosnino) avance flanqué d’une conscience machiavélique et géante, sous la forme d’une marionnette dandy et toute en angles. Entièrement tourné vers l’intériorité de Gainsbourg, le film est une exploration, souvent brillante, de cette relation étrange et dévorante de l’artiste avec son imaginaire.

Image tirée du film «Leto», le long-métrage romantique musical russe de Kirill Serebrennikov. Photo : Radio-Canada

Leto, de Kirill Serebrennikov (2018)

Leto n’est un film biographique que par son carcan. Car sous les apparences d’une bio du rockeur Viktor Tsoi, Leto, avec son noir et blanc d’une inventivité folle, chronique en fait les hauts et les bas de la scène musicale underground de Leningrad dans les années 80, avec un plaisir de cinéma aussi visible et intense, mais aussi une charge politique d’une rare intensité. Un portrait galvanisant de toutes les contradictions de la jeunesse, prise entre l’envie de ruer dans les brancards et celle de trouver sa place.

Love and Mercy, de Bill Pohlad Photo : Battle Mountain Films

Love and Mercy, de Bill Pohlad (2015)

Un homme peut-il être trop génial pour son propre bien? Love and Mercy aborde ouvertement la question en démontrant la quasi-impossibilité de la coexistence d’un génie – Brian Wilson – et d’un groupe – les Beach Boys. Mais pour une fois, le génie ne plonge pas dans les drogues (quoique), mais plutôt dans l’obsession. Celle de créer, d’abord le mythique album Pet Sounds, qu’il remplace ensuite par celle de suivre un gourou. Se partageant le rôle, Paul Dano et John Cusack (Wilson en 1966-67 et dans les années 1990) donnent à Wilson des dimensions aussi candides qu’attachantes et pathétiques.





Barbara, de Mathieu Amalric, sur ICI Télé le dimanche 1er mars, à 23 h 25. La bande-annonce (source : YouTube)