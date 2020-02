10 références pas si cachées dans Les bagnoles

En 2006, John Lasseter (Histoire de jouets) réalise un rêve d’enfance : un film dont les héros seraient des voitures de course. Un rêve d’enfance? Oui, car depuis ses tendres années, le réalisateur – dont le père travaillait dans une usine Chevrolet – est un passionné d’automobiles.

Mais si Les bagnoles (Cars) a, depuis sa sortie, su séduire les plus petits comme les plus grands, (au point d'engendrer deux suites), il cache sous sa rutilante carrosserie de nombreux secrets. En voici 10.

Les bagnoles de John Lasseter Photo : Buena Vista Canada

Flash McQueen : On a souvent dit que le nom de la petite voiture rouge héros du film Les bagnoles avait été choisi pour rendre hommage à Steve McQueen. Mais en réalité, c’est Glenn McQueen, superviseur de l’animation numérique à Pixar mort en 2002, dont il évoque la mémoire.

51237 : Ce sont les chiffres qui figurent sur la plaque d’immatriculation de Fillmore, le minibus. Mais c’est aussi la date d’anniversaire (12 mai 1937) du comédien Georges Carlin, qui le double dans la version originale!

95 : C’est le numéro de Flash dans les courses automobiles. 95, comme l’année du premier succès du réalisateur John Lasseter, Histoire de jouets.

84 : Une autre voiture de la série, toute blanche et ornée du logo d’Apple, porte ce numéro. Une référence à l’année de création du Macintosh, premier ordinateur à succès de la célèbre marque à la pomme (propriétaire de Pixar à l’époque!).

445-108 : Ces numéros sur la plaque de Luigi, une Fiat 500, sont aussi les coordonnées spatiales de l’usine Ferrari, en Italie.

La langue de Flash : De temps en temps, quand la petite voiture réfléchit intensément, on voit sa langue sortir de son capot. Un autre clin d’œil à John Lasseter, son créateur, qui réfléchit lui aussi la langue sortie!

A 113 : Comme dans de nombreux films Pixar, ce chiffre précédé d’une lettre est aussi présent dans Les bagnoles – sur un train et sur une plaque d’immatriculation. Car c’est un numéro célèbre : celui du local d’animation du California Institutes of the Arts, où plusieurs dessinateurs du studio ont fait leurs études.

Sally la Porsche : Elle est avocate, avec ce joli clin d’œil en anglais au prénom Portia – héroïne du Marchand de Venise, de Shakespeare, qui se déguise en avocat.

Guido : C’est le nom d’un chariot élévateur présent dans le film. Mais aussi la traduction italienne de « je conduis ».

TS, Inc., FN : On peut lire ces abréviations sur les plaques de certaines voitures garées dans le décor des Bagnoles. Des petits rappels des titres que sont Toy Story (Histoire de jouets), The Incredibles (Les indestructibles) et Finding Nemo (Trouver Nemo).





La bande-annonce du film Les bagnoles. Il est diffusé le dimanche 1er mars, à 15 h, à l’occasion du Monde merveilleux de Disney sur ICI Télé.