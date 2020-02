Le trésor d’ICI Tou.tv : L’artiste du désastre, de James Franco

Tout commence en 1998. À San Francisco, Greg, un jeune aspirant acteur plutôt timide, rencontre dans un cours de théâtre le mystérieux et fantasque Tommy, dont l’allure est aussi indéfinissable que l’accent et dont, surtout, les poches semblent bien remplies par on ne sait trop quel étrange hasard. Ensemble, les deux jeunes hommes vont partir à Los Angeles, où Tommy va écrire un film, The Room, devenu véritablement culte, du moins autant que puisse l’être le Citizen Kane des mauvais films.

Tout ceci est rigoureusement vrai, et encore aujourd’hui, des projections déjantées, souvent de minuit, du long métrage The Room (2003) entretiennent la légende. Toutefois, derrière ce succès moqueur (car The Room reste effectivement une des choses les plus risibles au monde) se cache aussi l’histoire de Greg – aspiré dans un engrenage qui l’a dépassé –, qu’il a racontée dans un livre adapté par James Franco pour cet Artiste du désastre.





Heureusement bien plus réussi que The Room, L’artiste du désastre tient principalement sur deux éléments. D’abord, l’apparition de la bande de Franco dans multitude de seconds rôles et caméos souvent amusants (Adam Scott dans le prologue en forme de faux documentaire, Dave Franco, Seth Rogen, Zac Efron…), mais aussi la prestation de Franco lui-même en Tommy Wiseau qui, certes, cabotine, mais sans caricaturer ou moquer. Ce qui n’est pas loin de l’exploit, tant Wiseau pourrait vite être transformé en animal de foire, vu ses illusions de grandeur et sa naïveté infinie.

Oui, c’est bien ce qui touche dans cet Artiste du désastre. Car, au-delà des portes qu’il n’ouvre qu’à moitié (l’obsession pour la célébrité, la névrose de vouloir accomplir quelque chose, le formatage exigé par Hollywood) ou de son regard restant malheureusement souvent en surface, il déborde d’une tendresse non feinte pour cet hurluberlu qu’est Wiseau – entre l’abruti fini et le fou génial –, mais aussi pour Greg qui, jusqu’au bout, se tiendra debout à côté de son ami. Et réussir à tirer de ce véritable désastre qu’a été l’aventure du film The Room quelque chose de doux et de sincère, cela tient presque du miracle.



