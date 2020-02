Henri, Henri en quelques pages

En 2014, Martin Talbot, notamment aux commandes de la série Les Parent, réalisait un premier long métrage fantaisiste et chaleureux. En son cœur, Henri (joué par Victor Andrés Trelles Turgeon), jeune homme orphelin, timide et idéaliste, persuadé qu’en changeant des ampoules, il pourra illuminer la vie des autres, tout en douceur. Jusqu’à ce qu’il tombe amoureux d’une jeune caissière obligée de vivre dans le noir.





Henri, Henri, de Martin Talbot Photo : Les films Christal



Afin de mieux pénétrer l’univers de ce conte au charme indéniable, Martin Talbot a choisi et commenté pour nous son extrait préféré du scénario d'Henri Henri.



« Pour moi, Henri Henri est un film qui traite d'identité et de la quête des origines. Le personnage principal, un orphelin qui n'a même pas de nom de famille, souhaite par-dessus tout se faire remarquer pour ne plus être invisible aux yeux de tous ceux qui l'entourent. Dans la séquence choisie, l'histoire de la faillite des cornichons Binot – d'abord reconnus – au profit de cornichons "sans nom" venus d'ailleurs, montre bien qu'il n'est pas toujours facile de s'accrocher au passé pour définir qui l'on est. Et pourtant, comme le prouve le costume extravagant porté par Henri, ce n'est pas parce qu'on est flamboyant qu'on existe. Le secret est peut-être ailleurs, à l'intérieur de nous. »



Henri, Henri, sur ICI Télé, le vendredi 21 février, à 23 h 05. La bande-annonce (source : YouTube)