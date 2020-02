Trouver Doris en cinq secrets

.En 2003, les aventures du petit poisson Nemo avaient captivé les foules. Au point qu’en 2016, la plongée se poursuivait dans une suite, pour le moins imaginative.

Une suite, mais pas tant…

Les numéros 2 n’ont jamais fait peur à Hollywood, qui enfile les suites de ses films à succès comme des perles les unes après les autres. Mais dans le cas de Doris, il faut au moins reconnaître cette singularité à Disney : plutôt que d’avoir simplement poursuivi les aventures du poisson-clown, le studio a choisi un autre personnage de Trouver Nemo, Doris, le poisson-chirurgien bleu amnésique, pour développer sa propre histoire (ce que Disney avait déjà essayé en donnant des suites aux Bagnoles et à Monstres, inc. basées sur des personnages secondaires).





Trouver Doris Photo : Pixar

Le traitement des animaux marins au cœur du projet

Dans le film, Doris est capturée par les agents de l’Institut de la Vie Marine, un endroit recréé par les animateurs à partir de leurs observations lors de visites des aquariums de Monterey Bay et de Vancouver. Mais si le film devait originellement finir avec plusieurs animaux récupérés par un parc d’amusement marin du type Sea World, les créateurs ont préféré renoncer à cette fin après avoir visionné le documentaire Blackfish, consacré au mauvais traitement des orques dans ces parcs.

La série Sur écoute (The Wire) en renfort

Si, bien sûr, Doris est interprétée vocalement par Ellen DeGeneres dans la version originale (Anne Dorval au Québec), on retrouve également dans la distribution vocale de Trouver Doris Idris Elba et Dominic West (deux otaries), deux des stars de la série la plus sombre et la plus géniale de l’histoire de la télé : The Wire, qui ausculte les innombrables ramifications du trafic de drogue à Baltimore.





Trouver Doris Photo : Pixar

Une popularité aussi vaste que virtuelle

Tout le monde aime Doris, petit poisson perdu au grand cœur. Mais cela peut même se mesurer, puisque sur Facebook, elle est le personnage issu des écuries Disney le plus aimé. À ce jour, elle a récolté près de 23 millions de pouces bleus (pour comparaison, Buzz Lightyear n’en a « que » 4,2 millions).

Un film à record

Dès son dévoilement, dans l’émission quotidienne d’Ellen DeGeneres, la bande-annonce avait attisé le désir des foules. Mais personne ne pouvait imaginer que lors de sa sortie en salle, le film serait tant aimé. En quelques jours, il a battu aisément le record du meilleur démarrage de l’histoire pour un film d’animation (record détenu auparavant par Shrek 3, mais depuis battu par Les indestructibles 2).





Trouver Doris, sur ICI Télé, le 23 février, à 15 h. La bande-annonce (source : YouTube)