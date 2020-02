Conversation secrète : l’arbre généalogique

Conversation secrète : Harry Caul, expert en surveillance, mène une vie recluse à San Francisco. L’espion, fervent catholique qui surprotège sa vie, est aussi rongé par la culpabilité. Autant d’éléments qui rendent sa nouvelle mission – la surveillance d’un couple par des enregistrements de leurs conversations – encore plus explosive. Au final : un thriller tendu et paranoïaque, aux plans composés avec une rigueur hallucinante, qui vaut à Francis Ford Coppola sa première Palme d’or.

Conversation secrète de Francis Ford Coppola Photo : Paramount Pictures

Le Zapruder : On mesure encore mal tout l’impact que cet enregistrement amateur du meurtre de John F. Kennedy à Dallas en 1963 a pu avoir sur l’imaginaire cinéphile mondial. Chose certaine, c’est la première fois, grâce aux progrès technologiques, qu’un journaliste citoyen se révèle, mais aussi que s’échafaudent des centaines de théories du complot. Deux aspects dont se nourrit assurément Conversation secrète.

Le Watergate : En 1974, la même année que Conversation secrète, Richard Nixon démissionne après un scandale d’écoute d’envergure. Coppola a toujours nié avoir voulu traiter directement de l’affaire dans son film, mais celui-ci reflète assurément le climat de paranoïa et de méfiance qu’elle a engendré. Dans le film, Gene Hackman utilise, en outre, exactement le même matériel audio trouvé dans l’immeuble du Watergate.

Blow Up : En 1966, Michelangelo Antonioni reçoit la Palme d’or pour ce film où un photographe de mode réalise, après agrandissement, qu’il a pris des photos d’un meurtre sans s’en rendre compte. Francis Ford Coppola n’a jamais caché ni son admiration pour le film ni son envie de lui rendre hommage.

Fenêtre sur cour: Comme Alfred Hitchcock, Coppola fascine en nous plaçant dans la même position que celle du personnage principal-voyeur et en nous mettant face à notre désir jamais assouvi de connaître les secrets de tout le monde.





Conversation secrète de Francis Ford Coppola Photo : Paramount Pictures



Le parrain : Réalisé entre Le parrain 1 et Le parrain 2, Conversation secrète n’emprunte peut-être pas la voie d’une saga familiale fleuve, mais il partage avec ces films une même façon de cacher sous le récit un portrait d’homme rongé par la mélancolie.

Blow Out : En 1981, Brian de Palma raconte comment un ingénieur du son va découvrir un détail dans un enregistrement qui lui fait penser au pire. La filiation est évidente et, comme Coppola, de Palma assume son amour de l’image et du son en rappelant que ce sont eux qui permettent d’accéder à une vérité que la seule perception humaine ne peut que capter partiellement.

La vie des autres : Mélancolie, officier de l’Allemagne de l’Est chargé de surveiller par les oreilles un dramaturge, mise en scène simple et tendue : aucun doute possible, le film de Florian Henckel von Donnersmarck fait partie des héritiers de Conversation secrète.

Enemy of the State : En 1998, Tony Scott ravive l’esprit de Conversation secrète en confiant à Gene Hackman le rôle d’un ancien employé de la surveillance d’État devenu hacker qui aide un citoyen en possession d’un enregistrement vidéo fort compromettant.





La bande-annonce de Conversation secrète (source: YouTube). Le film sera présenté dimanche 23 février, à 23 h 25, sur ICI Télé