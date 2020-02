L’archive du mois : Roger Vadim, le cinéaste qui aimait les femmes

Il y a 20 ans exactement, le cinéaste français Roger Vadim s’éteignait, laissant derrière lui une œuvre passionnante, axée autour des actrices (et des femmes) qu’il a aimées. Et Dieu… créa la femme, conçu comme tremplin pour sa jeune épouse de l’époque, Brigitte Bardot, Le vice et la vertu, pour Catherine Deneuve, ou Barbarella, pour Jane Fonda : son cinéma a assurément été de ceux qui ont pu faire dire à François Truffaut que le cinéma, c’était « l’art de faire faire de jolies choses à de jolies femmes ».

Mais si aujourd’hui cette attention à la beauté féminine peut paraître pour le moins limitée, il ne faudrait pas oublier que Vadim ne se contentait pas de regarder et affirmait aussi, par chacun de ses films et prises de parole, un féminisme bien réel, faisant de la condition féminine et de la libération des femmes de vrais chevaux de bataille.

Pour le prouver, voici un entretien passionnant que le cinéaste accordait au journaliste Guy Lamarche, en 1974, où il évoque les injustices sociales et politiques dont sont victimes les femmes ou l’importance de l’éducation pour combattre le « chauvinisme mâle ».