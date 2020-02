Le trésor d’ICI Tou.tv : Manhattan, de Woody Allen

Comment un classique du cinéma en devient-il un? C’est, entre autres, la question que l’on peut se poser en visionnant pour une centième, peut-être une millième fois Manhattan, réalisé par Woody Allen en 1979. Car au nombre des films ayant traversé l’histoire pour se nicher tout au creux de l’imaginaire contemporain mondial, cette chronique de la vie d’Isaac, scénariste de télé particulièrement angoissé, se pose là.

Alors pourquoi? Le merveilleux panorama de New York, tout vertical et imposant, adouci par la délicieuse Rhapsody in Blue de Gershwin ouvrant le film? La relation pour le moins complexe (en particulier en 2020) qu'Isaac, 42 ans, entretient avec une jeune lycéenne de 17 ans? Les conversations pleines d’allant, de culture, de prétention et de drôlerie qu’entretiennent les personnages, professeur, journaliste, auteur? Le noir et blanc velouté et chaleureux rendant, en complément du CinémaScope, la moindre image mythique et plus grande que nature?





Manhattan, de Woody Allen Photo : United Artists



Peut-être. Sûrement. Mais c’est aussi la force de ce film unique : celle d’avoir su se transformer en une radiographie des angoisses contemporaines qui, elles, n’ont pris aucune ride. Peut-on aimer sans sexe? Être belle, est-ce nécessairement visible de l’extérieur? Peut-on changer? Doit-on craindre nos ex? Qu’est-ce qui nous rend heureux, heureuses, en particulier en couple? L’insatisfaction est-elle une fatalité? Les questions semblent peut-être simples, et pourtant, du Woody Allen de 1979 aux cinéphiles de 2020, elles sont toujours aussi pertinentes.

Bien sûr, il y a aussi la bande d’interprètes, tous et toutes formidables (Woody lui-même, mais aussi Mariel Hemingway, Meryl Streep ou Diane Keaton…), réunie par le cinéaste pour animer les rues new-yorkaises. Ces plans, encore, de dos ou de profil, dans lesquels les ombres des personnages se découpent comme pour mieux rappeler qu’une silhouette en vaut bien une autre et que l’être humain n’aura jamais véritablement fini de chercher celle qui lui correspond. Ou encore ces images amoureuses d’un New York (où chaque plan, même intérieur, a été tourné) abritant avec autant d’indifférence que de majesté les amours clandestines et les mariages routiniers…

Oui, il y a tout ça. Mais il y a aussi l’essentiel : le charme, l’intelligence verbomotrice et l’amour de la culture que chaque réplique, chaque plan distille avec une spontanéité et un naturel irrésistibles. En un mot comme en mille : Manhattan est bel et bien un classique, et le voir – ou le revoir – ne peut que le confirmer.



Manhattan, sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube)