Oscar 2020 : les prédictions!

Besoin d’aide pour vos paris? Envie de vous mesurer aux membres de l’Académie et de vérifier l’exactitude de vos propres pronostics? Voici, en tout cas, nos prédictions en vue de la soirée des Oscar qui aura lieu le dimanche 9 février.





Parasite, de Bong Joon-ho Photo : MK2 Mile-End

Pour le meilleur film, sont nommés :

Ford contre Ferrari (Ford v. Ferrari)

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Les filles du docteur March (Little Women)

Marriage Story

1917

Il était une fois à Hollywood (Once Upon a Time… in Hollywood)

Parasite

Le choix est ici particulièrement difficile : l’épopée à hauteur d’homme dans le Hollywood de 1969 de Tarantino ou la fresque crépusculaire et historique de Scorsese? Les deux, pour différentes raisons, émeuvent et surprennent, mais le dilemme pourrait bien se règler autrement: en couronnant Parasite, qui concluerait ainsi sa spectaculaire aventure (palme d'or - succès critique - succès en salle international) de façon fort logique.





Le film « 1917 », de Sam Mendes Photo : DreamWorks SKG

Pour la meilleure réalisation, sont nommés :

Martin Scorsese (The Irishman)

Todd Phillips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (Il était une fois… à Hollywood / Once Upon a Time… in Hollywood)

Bong Joon-ho (Parasite)

Là encore, les vétérans Tarantino et Scorsese semblent en bonne posture. Toutefois, l’Académie n’aimant rien tant que les prouesses techniques, elle pourrait consoler Sam Mendes en récompensant 1917 et son quasi-plan-séquence immersif en temps de guerre. Une chose est sûre, le gros plan que ne manqueront sûrement pas de faire les réalisateurs de la soirée sur Greta Gerwig (symbole malgré elle de cette indifférence au travail de réalisation au féminin) devrait être tout un moment.





Saoirse Ronan dans le film Little Women réalisé par Greta Gerwig. Photo : SONY

Pour la meilleure actrice, sont nommées :

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Les quatre filles du Dr March / Little Women)

Charlize Theron (Scandale / Bombshell)

Renee Zellweger (Judy)

La revanche des blondes? Une gagnera probablement, mais laquelle? On connaît le penchant de l’Académie pour les performances extraverties, et Renee Zellweger et ses mimiques et contorsions pour rentrer dans la peau de Judy Garland semblent avoir les préférences des votantes et votants. Toutefois, Saoirse Ronan, à la sa vitalité fougueuse, le mériterait peut-être davantage.





Joker, de Todd Phillips Photo : Warner Bros.

Pour le meilleur acteur, sont nommés :

Antonio Banderas (Douleur et gloire)

Leonardo DiCaprio (Il était une fois… à Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (Les deux papes)

C’est probablement la catégorie dans laquelle le choix est le plus garanti. De chaque plan, d’une intensité folle, d’une intériorité débordante, Joaquin Phoenix a assurément marqué l’année cinéma dans Joker.





Margot Robbie joue le rôle de Sharon Tate dans le film «Once upon a time in Hollywood» Photo : Andrew Cooper

Pour le meilleur scénario, sont nommés :

À couteaux tirés / Knives Out (Rian Johnson)

Marriage Story (Noah Baumbach)

1917 (Sam Mendes et Krysty Wilson-Cairns)

Il était une fois… in Hollywood (Quentin Tarantino)

Parasite (Bong Joon-ho et Han Jin Won)

Tarantino aura frappé fort avec ses déambulations historico-fantaisistes dans le Hollywood de 1969, capables de rendre le banal complètement mythique, et ses surprises, ses retournements et sa maîtrise narrative mériteraient bien la statuette.





Joe Pesci dans le film The Irishman réalisé par Martin Scorsese. Photo : NETFLIX

Pour le meilleur scénario adapté, sont nommés :

The Irishman (Steve Zaillian)

Jojo Rabbit (Taika Waititi)

Joker (Todd Phillips et Scott Silver)

Les quatre filles du Dr March (Greta Gerwig)

Les deux papes (Anthony McCarten)

Raconter la grande histoire à travers la petite? Ouvrir la voie à une possible fabulation d’un vieil homme? Marier avec tant de finesse l’évolution sociopolitique d’un pays et celle d’un homme en quête (désespérée) de morale? Oui, Steve Zaillian a assurément signé un grand, un immense scénario.





1917, de Sam Mendes Photo : DreamWorks SKG

Pour la meilleure direction photo, sont nommés :

The Irishman (Rodrigo Prieto)

Joker (Lawrence Sher)

The Lighthouse (Jarin Blaschke)

1917 (Roger Deakins)

Il était une fois… à Hollywood (Robert Richardson)

Si la luminosité tranquille et généreuse de Richardson ou l’ambiance de fin du monde glauque et intérieure de Sher ont marqué les esprits, reste que le travail tout en nuances, en finesse et en picturalité soignée de Deakins devrait logiquement l’emporter.





Douleur et gloire, de Pedro Almodovar Photo : El Deseo

Pour le meilleur film international, sont nommés :

Corpus Christi (Pologne)

Honeyland (Macédoine)

Les Miserables (France)

Douleur et gloire (Espagne)

Parasite (Corée du Sud)

Si Parasite, grand favori, gagne meilleur film, cela laisserait de la place à ce cher Almodovar dont la fresque sentimentalo-biographique a toutes ses chances.





Le film « Brotherhood », de Meryam Joobeur, une réalisatrice tunisienne et américaine installée à Montréal, est en nomination pour les Oscars 2020 dans la catégorie du meilleur court métrage de fiction. Photo : Travelling Distribution

Pour le meilleur court métrage de fiction, sont nommés :

Brotherhood (Meryam Joobeur)

Nefta Football Club (Yves Piat)

The Neighbors’ Window (Marshall Curry)

Saria (Bryan Buckley)

Une soeur (Delphine Girard)

Il faudrait dans l’idéal avoir vu tous ces courts pour pouvoir trancher, mais leur accessibilité étant tout un problème, nous irons avec le cœur en espérant sincèrement que Brotherhood l’emporte. Parce qu’il faut bien reconnaître que ce film relatant l’histoire d’un soldat revenant de Syrie, en compagnie de sa femme entièrement voilée, auprès de ses parents en Tunisie n’offre pas qu’une satisfaction chauvine : il est un exemple admirable de direction d’acteurs et d’actrices au cordeau et de mise en scène à la simplicité saisissante.







La soirée des Oscar aura lieu le dimanche 9 février.