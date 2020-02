Le trésor d’ICI Tou.tv : Un beau soleil intérieur, de Claire Denis

La cinéaste Claire Denis aux commandes d’une comédie romantique? Un tel intitulé devrait déjà susciter un intérêt massif, si ce n’est au moins une vague curiosité, car Claire Denis, grande prêtresse d’un cinéma abstrait, philosophique, froid, violent et sensuel où les corps parlent souvent plus que les bouches (de Chocolat à High Life, en passant par Trouble Every Day ou Nénette et Boni), c’est a priori tout sauf de la légèreté pimpante ou du réconfort à bulles!

Et pourtant. S’il n’y avait qu’une chose à retenir de ce merveilleux Un beau soleil intérieur, qui raconte la quête d’amour d’Isabelle, une artiste divorcée, ce serait peut-être bel et bien cette claque formidable qu’il donne à nos a priori. La cerise sur le gâteau : le film n’est pas non plus qu’une surprise dans un parcours artistique plus austère, il est aussi d’une luminosité irrésistible. Pour une fois, le titre ne ment vraiment pas.





Juliette Binoche dans le film Un beau soleil intérieur Photo : Curiosa Films



C’est d’abord la vitalité simple et naturaliste de la mise en scène qui épate. Des mouvements de caméra sautillants, primesautiers, accompagnent à merveille ces réflexions génialement incarnées sur l’amour, l’autre, l’idéalisme ou la déception, façonnées par Denis et la romancière Christine Angot à partir des Fragments d’un discours amoureux, de Roland Barthes.

De la vie, donc, y est injectée en grandes doses et permet de rendre le dense et le profond légers – ce qui est magnifique –, mais qui, surtout, il faut lui rendre hommage, émane de la présence extraordinaire de liberté et de justesse de Juliette Binoche. Si on savait l’actrice grande et précieuse, rarement aura-t-elle été aussi belle et solaire que dans ce rôle de chieuse, libre et perdue. La beauté intérieure de son personnage est capable de transformer tous les petits riens de la vie en une merveilleuse et irrésistible aventure humaine, dans laquelle, comme les personnages joués par Nicolas Duvauchelle, Xavier Beauvois ou Gérard Depardieu (impayable), on la suivrait même les yeux fermés.





Un beau soleil intérieur, sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube)