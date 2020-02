Les cinq belles leçons de Sens dessus dessous

Bien sûr, regarder un film d’animation en famille, surtout aussi sympathique que Sens dessus dessous, quinzième long métrage de Pixar (réalisé par Pete Docter, qui s’est inspiré du passage mouvementé de sa propre fille vers l’adolescence), est un bon moyen de passer du bon temps ensemble. Mieux que ça, le film futé et original, qui a la bonne idée de prendre les enfants pour des êtres dotés de sensibilité et d’intelligence, nous permet aussi de discuter avec eux de cinq belles leçons à retenir.





Sens dessus dessous, de Pete Docter Photo : Pixar

On a le droit de ne pas trouver ça chouette, déménager (ou un autre changement) : l’important, c’est d’en parler

C’est ce qui arrive à Riley, 11 ans. Elle aime son Minnesota d’amour. Elle y a ses amis, son équipe de hockey et la nature. Toutefois, lorsque ses parents doivent déménager à San Francisco, le choc est brutal. Même les pizzas sont au brocoli, là-bas. Or, Riley garde toute sa déception et sa tristesse bien embouteillées en elle et, forcément, ça explose. L’important, comme le rappelle le film, c’est de comprendre que garder nos sentiments, même négatifs, en dedans, ça n’aide jamais.





Sens dessus dessous, de Pete Docter Photo : Pixar

L’important, c’est l’équilibre des émotions

La grande originalité de Sens dessus dessous, c’est d’avoir voulu parler aux enfants de ce qui se joue dans leurs cerveaux, soit leurs émotions, ramenées à cinq pour la clarté du récit (les scientifiques estiment que nous en avons plutôt une trentaine). Joie, Tristesse, Dégoût, Peur et Colère (doublées au Québec par Charlotte Le Bon, Xavier Dolan, Réal Bossé, Édith Cochrane et Sonia Vachon, ce qui contribue au plaisir) vont donc mener le bal de la personnalité de Riley. Mais attention, si l’une d’elles prend le dessus, tout se déséquilibre, et Riley perd tous ses repères.





Sens dessus dessous, de Pete Docter Photo : Pixar

À l’intérieur de nos têtes, c’est tout de même merveilleux

Oui, parfois, on se sent bleu, ou noir de colère, ou vert de peur. Toutefois, si on pouvait voir à l’intérieur de soi, peut-être que cela ressemblerait à ce qu’ont imaginé les géniaux esprits de Pixar : des couleurs pimpantes qui feraient passer Candy Crush pour un jeu en noir et blanc, des îles pour composer sa personnalité en fonction de ses intérêts, un train de la pensée, un monde de l’imaginaire avec une forêt de frites et un village des nuages, un hangar de la pensée abstraite parfaitement fascinant… Bref, une joyeuse organisation pleine de vie et de pep, qu’on n’imagine même pas avoir!





Sens dessus dessous Photo : Pixar

Grandir, c’est évoluer, pas perdre nos acquis

C’est probablement ce qui est si angoissant pour Riley. En déménageant, elle voit (et ses émotions encore plus concrètement qu’elles) ce qu’elle perd, ce qu’elle doit laisser derrière elle. Toutefois, ce que le film relate, c’est aussi qu’en acceptant que certaines choses fassent partie du passé (et on a bien le droit d’en être tristes), on ne les oublie pas pour autant. Mieux, en les rangeant quelque part dans la mémoire, on fait surtout de la place pour de nouvelles aventures et de beaux souvenirs tout neufs.





Sens dessus dessous Photo : Pixar

Nos rêves sont mieux que les superproductions d’un grand studio hollywoodien

Lorsque Joie et Tristesse s’aventurent du côté du département du rêve dans le cerveau de Riley, ce qu’elles découvrent est à la hauteur des 1001 fantaisies qui passent par notre cortex lorsque l’on rêve. Stars (comme la licorne arc-en-ciel), affiches des plus grands succès de l’inconscient, décors, machinistes, auteures, acteurs, réalisatrice, harpiste : c’est toute une petite industrie qui se met s’active chaque fois qu’on ferme les yeux pour qu’on évacue, sans aucun danger, les angoisses et les peurs de la journée.





Sens dessus dessous, dans Le monde merveilleux de Disney, sur ICI Télé, dimanche 9 février, à 15 h

