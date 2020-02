Frantz, de François Ozon, en 5 mots et 1 chiffre

En 2016, François Ozon étonnait encore une fois le public en plongeant dans une histoire d’amour aussi surprenante que touchante, dans un petit village allemand en 1919. Décortiquons Frantz en cinq mots et un chiffre.

16 : Comédie (Potiche), drame (Sous le sable), récit d’initiation sentimentalo-érotique (Jeune et jolie), comédie musicale revisitée (Gouttes d’eau sur pierres brûlantes)… François Ozon ose et peut apparemment tout faire. Dans ce seizième film qu’est Frantz, c’est au mélo historique qu’il s’essaie avec toujours autant de brio.

Frantz de François Ozon Photo : Jean-Claude Moireau - Foz/Courtoisie de Music Box Films.



Guerre : Si les films de guerre n’aiment rien tant que les suspenses explosifs et autre tensions meurtrières, Frantz aborde ce genre bien plus intelligemment en se situant en 1919, juste après la fin de la Grande Guerre pour mieux observer les cicatrices intimes et collectives qu’elle a laissées en Allemagne et en France.



Jean Renoir : Comme chez son illustre aîné, Ozon refuse tout jugement moral pour plutôt observer avec humanisme et bienveillance, à travers la rencontre d’une jeune Allemande venant fleurir chaque jour la tombe de son fiancé, et un jeune soldat français, celle des vainqueurs et des vaincus de la guerre.



Noir et blanc : Filmer le passé sans couleurs pour bien montrer le passage du temps? Oui, mais ça reste trop cliché pour Ozon, qui utilise plutôt l’artifice de façon ultra sensuelle et douce, pour mieux le percer, progressivement, de superbes surgissements de couleurs, comme la vie se réveillant après le conflit.





Frantz de François Ozon Photo : Jean-Claude Moireau - Foz/Courtoisie de Music Box Films.



Interprètes : Ozon a toujours aimé les acteurs et les actrices, et leur a toujours offert des rôles dignes de ce nom. Sans surprise, donc, autre que celle de voir de remarquables interprètes offrir de grandes performances, ce sont Pierre Niney et Paula Beer, jeune actrice allemande épatante, qui nous servent de guides, avec une émotion et un charisme renversants.



Espoir : Si Ozon a souvent eu recours à l’ironie mordante, Frantz est peut-être son film le plus surprenant en ce qu’il ose la sincérité et la candeur. De plus, en son cœur pur, on est forcément chaviré par l’espoir, simple et beau, qu’il place dans l’amour et dans la culture, seuls capables de réparer les âmes et de promettre de meilleurs lendemains.







Frantz, sur ICI Télé le dimanche 9 février, à 23 h 25. La bande-annonce (source : YouTube)