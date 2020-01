Le trésor d’ICI Tou.tv : Call Me by Your Name, de Luca Guadagnino

On n’est pas sérieux quand on a 17 ans, disait l’autre. Non, mais on peut tomber sérieusement amoureux. Follement amoureux, même. Amoureux comme seuls peuvent l’être les jeunes gens, passion et désir exacerbés en bandoulière.

C’est ce qui arrive à Elio, en vacances dans la sublime villa familiale, en Italie du Nord. L’objet de son intérêt? Oliver, un étudiant américain que le père d’Elio, spécialiste de l’histoire gréco-romaine, reçoit pour six semaines.

D’amour, c’est bien ce dont il est question dans ce film adulé depuis sa sortie, en 2017 (même par d’autres cinéastes, dont Damian Chazelle et Barry Jenkins, qui, sur Twitter, lui ont déclaré leur flamme sans rougir). Complétant la trilogie sur le désir de Luca Guadagnino (avec Amore et A Bigger Splash), Call Me by Your Name est, c’est vrai, de ces films-cocons où il fait bon se lover, de ces films-vacances qui captent des moments aussi fugaces qu’éphémères, mais déterminants. De ces films qu’il est, au fond, plus que facile d’aimer.





Transformée en récit d’initiation par lequel Elio va apprendre à se connaître et à se définir, la romance se joue dans des tonalités belles et ensoleillées, par lesquelles se compose une atmosphère à la fois sophistiquée (nous sommes entre gens chics et érudits), mais aussi d’une nonchalance ultra-sensuelle où les expériences, sexuelles et émotives, sont traitées comme des choses essentielles. Un art délicat de l’équilibre que Guadagnino maîtrise à merveille.

C’est peut-être ce qui rend si facile de plonger avec ces deux jeunes hommes dans cette bulle enchantée où le temps passe à coups de fêtes, de balades en vélo, de lectures, de baignade... ce qui fait qu’il est aisé de succomber nous aussi à la beauté simple de l’Italie rurale. Car rarement la dolce vita aura aussi bien porté ce nom qu’ainsi filmée.

Justes et émouvants, Thimothée Chalamet – que l’on découvrait alors – et Armie Hammer ne sont pas que des guides dans cet univers languide. Ils sont des héros ordinaires, ceux dans lesquels nous pouvons nous reconnaître, peu importe notre orientation, ceux qui donnent envie de frencher, de faire des rencontres, de nous abandonner, d’aimer. Ceux qui nous invitent, sans nous demander de passeport ni de visa, dans la magnifique parenthèse enchantée qu’est au fond ce film libre et magnifique. Ce n’est pas une mauvaise façon d’envisager le cinéma.





