5 leçons à retenir de Là-haut

Un vieil homme, veuf, décide d’honorer la promesse faite jadis à sa douce et part à l’aventure en attachant une belle poignée de ballons à sa maison. Farfelu? Non. Là-haut, dixième film sorti des studios Pixar, sous la houlette de Pete Docter, est un film qui carbure à la fantaisie pour mieux faire vibrer les cordes sensibles des petits et des grands. Mais que retenir de ce grand film, grave et drôle, tonique et émouvant, lauréat logique de l’Oscar du meilleur film d’animation en 2010? Voici au moins cinq sujets de discussion à aborder avec les plus jeunes après le visionnement.





Il n’y a pas d’âge pour réaliser ses rêves

Pete Docter a fait tout un pari en réalisant Là-haut : transformer un octogénaire ronchon, plein de rhumatismes et veuf en héros des plus jeunes. Comment y est-il parvenu? En donnant le bien le plus précieux que l’on peut donner à un héros : un rêve. Et celui de Carl Fredricksen est en plus sacrément émouvant (le fait qu’il soit doublé par Charles Aznavour ne nuit certainement pas) : c’est celui qu’il partageait avec sa femme de vivre une aventure qui les mènerait tous les deux à pouvoir admirer les incroyables chutes du Paradis, en Amérique du Sud.





Oui, l’amour peut bel et bien durer toujours

Là-haut n’a pas que l’intelligence de déjouer les clichés en réinventant la notion de héros. Il fait également confiance, de façon admirable, à l’esprit des plus petits. Sans paroles ou presque, le magnifique début du film nous raconte en effet une vie simple, douce, chaleureuse. Une vie durant laquelle Carl, encore enfant, rencontre Ellie, puis grandit à ses côtés dans l’harmonie et l’amour. Jusqu’à ce que la vieille dame décède. Et que Carl poursuive son bout de chemin sur terre en continuant à lui parler et à faire vivre son souvenir. Une mélancolie bouleversante qui colore le film, sans jamais le faire sombrer, et qui ouvre aux plus petits la porte des émotions, pas seulement du rire.





Garder une part d’enfance en soi rend heureux

Ellie et Carl n’ont peut-être rien d’exceptionnel, mais leur bonheur semble déterminé par la part d’enfance qu’ils ont su garder en eux. Trouver les formes des nuages, aimer passionnément les ballons, se transformer en explorateur, fabriquer un badge avec une capsule de soda qui sera plus important que n’importe quel honneur : il n’y a pas de limite d’âge pour continuer à s’amuser et à vivre selon nos fantaisies. C'est peut-être une des plus belles leçons que nous donne Là-haut.





Une maison, c’est plus qu’un toit sur nos têtes

Devenu veuf, Carl ne peut imaginer quitter sa maison. Celle qu’il a construite avec Ellie, remplie de tous leurs souvenirs. Car une maison est un lieu à modeler selon nos envies, nos passions. Un lieu qui peut même nous aider à affronter tous les dangers, si l’on a un peu d’imagination. Mais Là-haut nous rappelle aussi l’essentiel : si une maison est d’abord et avant tout un lieu de vie, la laisser aller, portée par des ballons, ne veut absolument pas dire oublier cette vie. Bien au contraire.





Venger son honneur peut être noble, mais peut aussi conduire à devenir parfaitement inhumain

Là-haut ne met pas seulement en scène ce vieux monsieur. Il évoque aussi le destin de Charles Muntz, explorateur banni après qu’il eut ramené le squelette d’un oiseau inconnu, mais que ses pairs ont estimé être une pure fabrication. Bien décidé à leur prouver qu’il avait raison, Muntz est donc reparti en Amérique du Sud à la recherche de son oiseau. Pourtant, si son but est noble, les moyens qu’il emploie pour y parvenir sont, eux, d’une grande cruauté. Et non, la fin ne justifie manifestement pas tous les moyens!





