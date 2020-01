Pourquoi faire un détour par Mulholland Drive?

En 2001, David Lynch amorçait ce nouveau siècle de cinéma en plaçant la barre haut. Très haut. Et comme personne ne s’en est encore remis, voici au moins cinq bonnes raisons de replonger dans Mulholland Drive, notamment prix de la mise en scène au Festival de Cannes et film littéralement inoubliable.





C’est incompréhensible et c’est tant mieux

Depuis ses débuts, le cinéma a bercé le public d’histoires linéaires, simples, logiques. Mais qui a dit que le plaisir ne pouvait pas naître ailleurs? D’histoires plutôt construites comme le ruban de Möbius, qui n’ont finalement ni début, ni milieu, ni fin? Qui a dit que le seul bonheur venait des chemins tous tracés? Dans Mulholland Drive, le récit – qui reste incroyablement cohérent, mais que nous n’essaierons pas de résumer – se replie sur lui-même en incarnant deux faces interchangeables de la même réalité; prend détours et bifurcations; se (et nous) perd pour mieux construire un univers aussi mental que fascinant : celui de l’usine à rêves….

C’est une déclaration d’amour au cinéma

Oui, bien sûr, le cauchemar n’est jamais loin (on est chez Lynch…). Mais au fond de Mulholland Drive se niche – sans que cela soit un secret – une ode à Hollywood, dans ce que cet endroit peut avoir de plus terrifiant, mais aussi de plus mythique, de plus enjôleur, de plus fantasmagorique. Juste le titre, une référence à cette route qui serpente entre les collines de Los Angeles, est déjà un appel aux plus beaux rêves.





Il inclut le baiser de cinéma le plus beau et le plus troublant

Une blonde, Betty, jeune actrice débarquée à Hollywood, et une brune, Rita, devenue amnésique après un accident. Elles se rencontrent grâce au hasard, avant que les rôles s’inversent. Le temps se suspend un instant de film. Elles s’embrassent. Et, en quelques secondes, David Lynch crée l’un des moments de cinéma les plus inoubliables de l’Histoire : sensuel et terrifiant en même temps.

C’est un film qui a failli ne jamais être un film

Comme tout ce qui touche à Lynch, l’histoire même de Mulholland Drive est étrange. Au départ, c’est le réseau ABC qui a décidé de donner carte blanche au cinéaste, pour… une série télé. La première version, qui faisait 1 heure 40 minutes, était donc un épisode pilote que le réseau a fini par refuser, le jugeant trop déconcertant. Mais la balle a été rattrapée au bond par des producteurs français, qui, conscients du potentiel immense de cette œuvre aussi séduisante que vénéneuse, ont permis à Lynch de compléter l’œuvre en tournant une quarantaine de minutes en plus.





Une balade complètement inédite en terrains complètement connus

S’il reste autant en tête, c’est peut-être que Mulholland Drive parvient à rendre absolument neuves des choses que nous avions l’impression de connaître par cœur. Des décors (un diner, un théâtre, un dépanneur…) qui, par leur touche, deviennent des lieux déconcertants et bizarres. Des images, aussi, que nous avons le sentiment d’avoir vues mille fois (les références sont nombreuses : film noir; Le mépris, de Godard; Le magicien d’Oz, de Fleming; Alice au pays des merveilles…), mais qui, parce que le film les montre, deviennent tout à fait surprenantes. Comme s’il nous rappelait qu’au fond, elle est bien là, la magie du cinéma : être capable de rendre inépuisable ce que nous connaissons déjà.





Mulholland Drive, sur ICI Télé le 2 février à 1 h 21.