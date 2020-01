Le trésor d’ICI Tou.tv : L’atelier, de Laurent Cantet

La Ciotat, ville portuaire située à une trentaine de kilomètres de Marseille. Dans les années 80, c’est là que les chantiers navals s’étaient installés, faisant de la ville un haut lieu du commerce. Aujourd’hui, c’est là qu’Olivia, une romancière, tient un atelier d’écriture pour des jeunes en recherche d’emploi…

Malgré une Palme d’or (Entre les murs), et malgré une œuvre aux contours nets, Laurent Cantet n’a peut-être pas une carrière aussi flamboyante que d’autres cinéastes. Et pourtant... Quelle logique. Quelle cohérence. Quelle sensibilité chaque fois renouvelée. Et L’atelier ne fait que le confirmer.

Comme dans son tout premier long métrage, Ressources humaines, on y trouve ce mélange habile entre fiction et documentaire, porté à la fois par une caméra à l’épaule discrète et dynamique ainsi qu’une implication réelle de ses jeunes acteurs et actrices (qui ont suivi de vrais ateliers dont la matière a nourri le récit du film). Comme dans Entre les murs, également coécrit avec Robin Campillo (120 battements par minute), il en profite pour mettre de l’avant sans fausse pudeur les rapports de classes et les différences socioéconomiques comme composants d’identité.





Image tirée du film L'atelier, de Laurent Cantet Photo : M2K Mile End / Pierre Milon



Car c’est là l’une des grandes forces du cinéma de Cantet : savoir réussir, à travers un microévénement (dans ce cas, l’atelier), un portrait de groupe riche et nuancé, traversé de tensions et d’inquiétudes, et qui illustre avec pertinence les grandes angoisses collectives de la jeunesse. Le tout reposant sur cette idée – très belle et très forte, mais jamais insistante – que la littérature aide autant à se découvrir qu’à se définir. Ce qui n’est pas une mince affaire.

Et si la seconde partie du film, resserrée autour d’Olivia et d’un élève plus compliqué, prend vite des allures de film à suspense psychologique obsessif – dont les enjeux se réfléchissent davantage sur le mode binaire, cette fois (l’art, le noble et l’écrit versus Internet comme déversoir des eaux usées) –, cela ne gâche pas le projet. Car L’atelier reste bel et bien un grand film démocratique et sain sur la jeunesse, le groupe et l’identité. Ce qui ne manque pas d’éveiller l’enthousiasme.







