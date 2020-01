L’archive du mois : en souvenir d’Ava Gardner

C’est un 25 janvier, en 1990, que l’on apprenait le décès de l’actrice américaine Ava Gardner. The Killers (Robert Siodmak), qui la révéla en femme fatale en 1946; Mogambo (John Ford, 1953); The Barefoot Contessa (Joseph L. Mankiewicz, 1954); The Night of the Iguana (John Huston, 1964)… Autant de films qu’elle a illuminés de sa présence et qui symbolisent aussi un certain style de cinéma, celui du grand Hollywood classique, où les actrices étaient parfois, tristement, réduites à leur aura de symbole sexuel.

Si, comme plusieurs autres, Gardner en a souffert et a souvent servi de nourriture aux journaux à potins – en particulier pour son mariage avec Frank Sinatra –, elle a tout de même marqué tout un imaginaire de cinéma par sa présence tour à tour sauvage et émouvante, que nous voulions commémorer aujourd’hui en diffusant ce reportage exhaustif du Téléjournal, préparé au moment de sa mort.