Le cas McConaughey

Que s’est-il passé au juste avec Matthew McConaughey? Comment est-il passé de bellâtre pour comédies romantiques frelatées et séries B navrantes à acteur oscarisé et respecté? La mue a, en tout cas, bel et bien eu lieu. Les rôles fascinants qu’il a tenus dans ces trois films le prouvent.





Killer Joe, de William Friedkin Photo : Voltage Pictures

Killer Joe, de William Friedkin

Sous les traits d’un personnage pervers et manipulateur, un ange de la mort au charisme sexuel affolant, McConaughey impose sa silhouette reptilienne dans ce polar sudiste moite et sale. Flic véreux qui arrondit ses fins de mois en acceptant des contrats comme tueur à gages, son personnage dégage une énergie dangereuse inédite, qui va à l’acteur comme un gant. Le filmant comme une bête instinctive et imprévisible, Friedkin le transforme en psychopathe pour notre plus grand plaisir, et le sien, lui qui visiblement s’amuse comme un fou à jouer à nous faire peur, dans un film aux faux airs de Blood Simple, des frères Coen, et aux vrais airs de série B dopée au gore, à l’humour potache et à la violence explosive. Une rencontre au sommet, dans les caniveaux!





Dallas Buyers Club, de Jean-Marc Vallée Photo : ANNE MARIE FOX

Dallas Buyers Club, de Jean-Marc Vallée

C’est le rôle que McConaughey incarne dans ce film qui lui vaudra un Oscar en 2014. Ce rôle confirmera aussi son changement de statut, de héros pour midinettes à acteur crédible. Dans la peau de Ron Woodroof, un Texan répondant aux pires clichés et révisant tous ses a priori après avoir appris qu’il était séropositif, McConaughey impose sa silhouette amaigrie, mais surtout révèle un tempérament d’acteur jusqu’au-boutiste et déterminé qu’on ne lui connaissait pas tout à fait. Sous la caméra de Jean-Marc Vallée (peut-être fallait-il cela!), c’est un acteur sensible et émouvant parfaitement inattendu qui se dévoile.





Beach Bum, d'Harmony Korine Photo : VVS Films

Beach Bum, d’Harmony Korine

Sorti en salle dans une relative indifférence en 2019 le film d’Harmony Korine n’a certes ni queue ni tête, et relate dans une atmosphère plus farfelue et complaisante que subversive les aventures à Miami d’un poète accro aux filles et au cannabis. Toutefois, en son cœur, c’est un Matthew McConaughey transfiguré que l’on retrouve, tirant sur le joint comme d’autres se raccrochent à leur vie, élevant l’oisiveté et la déconnexion au rang d’art de vivre, caricaturant ces rôles de héros des plages qui l’avaient rendu célèbre. Hilare, les cheveux filasse et des accoutrements de plus en plus excentriques sur le dos, il s’y expose en prophète sauvage et fou, qui ferait presque croire à l’immortalité des esprits libres.





Killer Joe, sur ICI Télé, vendredi 24 janvier, à 0 h 35.

La bande-annonce (source : YouTube)