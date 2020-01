Le trésor d’ICI Tou.tv : Lady Bird, de Greta Gerwig

Elle s’appelle Christine, mais voudrait qu’on la surnomme Lady Bird. Elle préfère maintenir un climat de tension avec sa mère, plutôt que de réaliser que cette dernière fait tout ce qu’elle peut pour sauver leur famille, après que le père eut été mis au chômage. Elle rêve d’une vie de strass et de paillettes à New York, mais est engluée dans un pensionnat catholique à Sacramento dont elle est l’élève la moins bien nantie. Nous sommes en 2002, alors qu’une réalité sans réseaux sociaux ni téléphones intelligents, mais traumatisée par le 11 Septembre, prenait fin.

Amourettes, amitiés vacillantes, famille fragile, rapports de classe pesant inconsciemment sur les psychés, identités mal définies : le portrait de la fin d’adolescence – que l’on devine inspiré par la sienne propre, tant le ton semble juste et sans complaisance – que dresse Greta Gerwig, dans sa deuxième réalisation, n’a certes rien de révolutionnaire. Toutefois, il reste empreint de ce charme un rien rebelle, transformant les anecdotes en fantaisies, qui caractérise désormais l’œuvre de la scénariste (Frances Ha) et réalisatrice (Little Women).





Lady Bird, de Greta Gerwig Photo : Scott Rudin Productions



Comme toujours chez elle, son personnage principal – tantôt inspirant, tantôt exaspérant – sert principalement de vecteur à une réflexion sur la façon dont les femmes grandissent et trouvent leur place dans le monde, c’est-à-dire avec difficulté. Notamment lorsqu’elles ont des mères qui, elles, ont dépassé ces questionnements depuis longtemps et n’ont rien de femmes effacées ou dociles. Le film a d’ailleurs failli s’appeler Mères et filles, il n’y a pas de hasard.

Si Lady Bird touche autant au but, ce n’est ni par sa mise en scène où s’enchaînent avec un certain rythme les petites saynètes nonchalantes et nostalgiques, remplies de répliques futées, ni par sa bande sonore accumulant les succès pop-rock, ni même par sa direction photo chaleureuse et lumineuse, signée Sam Levy. Non, la force vive de ce petit film au féminisme light, c’est bel et bien son actrice, Saoirse Ronan, dont le charisme et la présence font de Lady Bird une jeune fille plus contradictoire, fragile et attachante qu’il n’y paraît. Le genre de jeune fille qu’on suivrait jusqu’au bout du monde.





Lady Bird, sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube)