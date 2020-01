Moana, la princesse unique en son genre

En 2016, Disney faisait un pied de nez à ses propres modèles de princesse en laissant Moana (dont le nom signifie « océan ») devenir la vedette de son nouveau conte pour enfants. Mais qu’ont ce film et cette héroïne de si spécial?





Une héroïne comme on les aime : Qu’il semble loin le temps où les princesses soupiraient en regardant l’horizon, attendant d’être sauvées par leur prince charmant. Et heureusement. Comme les héroïnes de La reine des neiges, de Rebelle ou de Zootopia, Moana n’est pas une princesse, ne cherche pas l’amour et n’attend surtout pas d’être secourue. Téméraire et déterminée, elle prend son propre destin en main. Et si elle entreprend son long voyage aux côtés d’un homme, ce dernier n’est certainement pas un potentiel amoureux, mais bien plus un égal face à qui elle n’a pas à demander de permission!



Le récit de Moana est inspiré par un vrai mystère : Ce n’est pas une légende! Durant plus de 1000 ans, les navigateurs en Polynésie n’ont pas voyagé, après avoir passé plus de deux siècles à explorer le monde. Aucune raison plausible à cet arrêt n’a encore été mise à jour. Mais c’est exactement ce fait, étrange et réel, que prend comme point de départ Moana, jusqu’à ce que la jeune fille décide… de s’aventurer sur les mers!





Un film fait en tout respect : Pour aborder la culture de l’Océanie, les réalisateurs et leur équipe se sont bien sûr rendus sur place et ont rencontré des spécialistes de la Polynésie pour que leur histoire soit la plus vraisemblable possible (comme le demi-dieu Maui, dont les exploits sont connus des légendes polynésiennes). Mais surtout, Disney a réuni différentes personnes-ressources (archéologues, linguistes, anthropologues…) au sein de l’Oceanic Story Trust afin que Moana soit conçu dans les règles de l’art. Ce sont ces spécialistes, par exemple, qui ont refusé que Maui soit un personnage chauve!



Une jeune interprète inconnue : Après des auditions, longues et nombreuses, le rôle vocal de Moana a été confié à une jeune fille de 14 ans, encore au collège, née à Hawaï : Auli’i Cravalho. Comme elle, la plupart des comédiennes et comédiens choisis pour le film sont d’origine polynésienne. Notamment Dwayne The Rock Johnson, qui joue bien sûr le demi-dieu et qui est originaire de Maui.





Une signature en or pour la musique : Comme toujours, les classiques Disney, ce sont des aventures et des chansons qui restent scotchées dans la mémoire pour la vie. Dans le cas de Moana, la composition de ces dernières a été confiée à Opetaia Foa’i, Mark Mancina et… Lin-Manuel Miranda, dont c’était le premier projet post-Hamilton, comédie musicale qui a rendu son talent évident aux yeux du monde et lui a fait gagner, notamment, un prix Pulitzer.





