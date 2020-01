Sophie Bédard Marcotte : le cinéma comme exploration des possibles

Déjà, avec Claire, l’hiver, elle inventait les contours d’un cinéma libre et charmant, se fichant bien de rentrer dans une case. Prise deux avec le tout aussi libre L.A. Tea Time, fiction aux allures de documentaire, dans laquelle Sophie Bédard Marcotte elle-même, en compagnie de sa directrice photo Isabelle Stachtchenko, traverse les États-Unis pour tenter de rencontrer l’artiste et cinéaste Miranda July! Un périple joyeux et singulier, inspiré par Le magicien d’Oz, entre autres, et qui lui fera même croiser le fantôme de la grande Chantal Akerman.

L.A. Tea Time, de Sophie Bédard Marcotte Photo : Maestro Films

Nous avons rencontré Sophie Bédard Marcotte.

Votre film se joue des frontières du documentaire et de la fiction, injecte de la magie dans le réel, s’amuse même de l’idée de quête. Pour vous, au fond, qu’est-ce que le cinéma?

Sophie Bédard Marcotte : Oh là là! (rires). Peut-être que la présence du fantôme de Chantal Akerman dans le film essaie de répondre à cette question. La démarche du film, je crois, c’est aussi d’essayer de se souvenir pourquoi on aime faire du cinéma, ce qu’il a d’intéressant, retrouver nos sources cinématographiques. Et Chantal Akerman dit : « Le cinéma, c’est un espace qu’on a devant soi. » Ça me rassure beaucoup, cette idée de tout ce qui est possible avec le cinéma. Elle dit aussi qu’il n’y a pas de règles, que l’important, c’est seulement que ça fonctionne. C’est presque mystique, mais ça me parle. En tout cas, ce que je sais, c’est que moi, j’ai envie de faire du cinéma qui explore, qui n’est pas toujours parfait et dans lequel l’hésitation peut faire partie de la démarche et des personnages.

Les personnages que vous croisez lors de ce voyage semblent en effet tous en plein questionnement (autant politique qu’intime). Quel regard portez-vous sur votre génération et sur les États-Unis, plus globalement?

S.B.M. : Certainement, je vois une certaine anxiété qui m’intéresse beaucoup, et dont je ne m’exclus pas d’ailleurs. Bon, on utilise aussi dans le film la méditation de façon un peu loufoque, parce que c’est quelque chose que je trouve un peu drôle. J’aime en rire gentiment, de tous ces mouvements de pleine conscience, etc., qui ne touchent d’ailleurs pas que ma génération, mais celle d’au-dessus aussi.

Tout le monde tente, souvent de façon un peu maladroite, de régler des problèmes de société en regardant à l’intérieur de soi : ce paradoxe a un certain potentiel comique, je trouve. J’essaie de rire gentiment de nos petites anxiétés, parce que reste qu’on est tout de même privilégiés, ce qui nous laisse beaucoup de temps pour développer toutes sortes de névroses. Sophie Bédard Marcotte

Quant aux États-Unis, qu’on a traversés au printemps de 2018, j’ai beaucoup rencontré sur la route des gens qui semblaient avoir recours à des choses ésotériques. Leur façon d’être assez systématiquement en recherche de sens m’a frappée. Ça a l’air difficile pour eux! Et puis, en allant du nord au sud comme on l’a fait, on a bien vu qu’à un moment donné, politiquement, ça change en cours de route! Mais c’est drôle, à chaque rencontre, on se rendait compte que les gens n’avaient pas nécessairement envie de parler politique.





L.A. Tea Time, de Sophie Bédard Marcotte Photo : Maestro Films

D’ailleurs, votre film ne tombe pas du tout dans le côté pamphlétaire ou critique, mais dresse un portrait de l’Amérique via une galerie de gentils bizarres!

S.B.M. : Oui. Je n’avais pas envie de tomber là-dedans. J’écoute le Daily religieusement, mais je ne voulais pas du tout faire un travail journalistique. Quand on développait l’idée du film, je ne pensais pas, comme beaucoup, que Trump serait élu. Bien sûr, je ne peux pas être imperméable à ce qui se joue, mais je ne voulais pas non plus traverser ce pays avec une envie de faire un film politique. On a accès à beaucoup de documentation, déjà, sur ce qui se joue, et je voulais vraiment essayer de faire des rencontres, sans juger pour avoir accès à ces personnes.

Vous les avez choisies comme héroïnes : parlez-nous de votre relation à Miranda July et Chantal Akerman?

S.B.M. : L’idée de prendre un thé avec Miranda July est venue très spontanément et elle est très vite devenue un prétexte! Je savais très bien qu’il n’y avait rien de garanti à pouvoir la rencontrer, mais l’idée est née pendant le montage de mon film précédent, qui a été très long et m’a conduite vers plusieurs remises en question, dont l’une m’a fait réfléchir aux solutions qu’auraient pu trouver les cinéastes que j’admire. Ça a vite débouché sur la liberté dans les films de July et sa façon de rester fidèle à elle-même, que j’admire beaucoup! Elle est un modèle de réussite pour moi. Pour Chantal Akerman, c’est autre chose. Dans le film, elle est une guide spirituelle, et quand j’ai découvert son œuvre, je me souviens avoir été rassurée de constater que tout était possible avec le cinéma. J’aime beaucoup sa façon de ralentir, de jouer avec le temps, de ne pas être dans un esprit d’efficacité tout le temps.





L.A. Tea Time, de Sophie Bédard Marcotte Photo : Maestro Films

Votre film est une autofiction. Qu’est-ce que cette forme vous permet, et a contrario, quels en sont les écueils?

S.B.M. :

Quand je lis des autofictions ou que je vois des cinéastes qui se placent dans leurs propres fictions, je ne me dis jamais : « Oh, quel être intéressant! » Je pense plutôt que la personne se sert d’elle-même comme d’un outil pour continuer à parler du monde dans lequel on vit. Sophie Bédard Marcotte

Je le vois comme ça : je m’utilise comme outil. Je ne pense pas que je suis particulièrement intéressante, mais je suis disponible (rires). Et ça me permet beaucoup de liberté, notamment en documentaire, où l’on se questionne toujours beaucoup sur ce qu’on a le droit ou non d’utiliser! Après, c’est vrai que beaucoup de gens ne sont pas ouverts à l’autofiction. Ça fâche beaucoup, peut-être parce qu’on la confond avec l’ère de l’égoportrait et du narcissisme. Mais bon, pour l’instant, j’y vois surtout des avantages. Et il faut être honnête, ça va aussi avec le manque de moyens qui fait qu’on avance avec les outils qu’on a sous la main!





