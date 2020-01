2010-2020 : LES MEILLEURES PERFORMANCES D’ACTRICES ET D’ACTEURS

*Les dates indiquées sont celles des années de sortie en salle au Québec.



LES ACTRICES

La vie d'Adèle, d'Abdellatif Kechiche Photo : Métropole Films Distribution

Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux dans La vie d’Adèle, d’Abdellatif Kechiche (2013)

Fait rarissime dans l’histoire de Cannes, les deux actrices ont aussi remporté la Palme d’or pour ces rôles de jeunes femmes tombant amoureuses dans le film viscéral, sensuel et poignant de Kechiche.





Les bêtes du sud sauvage, de Benh Zeitlin Photo : Fox Searchlight

Quvenzhané Wallis dans Les bêtes du sud sauvage (Beasts of the Southern Wild), de Benh Zeitlin (2012)

Elle avait 8 ans lorsque le film est sorti, 9 lorsqu’elle a été la plus jeune actrice nommée à un Oscar, et 6 au moment du tournage. Mais quelle présence, quel tempérament! En petite fille vivant seule avec son père dans un bayou miséreux de la Louisiane, elle se révélait comme une force vive et mythologique inoubliable.





Carol, de Todd Haynes Photo : Film4

Cate Blanchett dans Carol, de Todd Haynes (2015), et Jasmine French (Blue Jasmine), de Woody Allen (2013)

Deux fois durant cette décennie, la plus grande actrice contemporaine aura prouvé qu’elle est digne de ce titre. En bourgeoise sidérée de découvrir son attirance pour une jeune femme, chez Todd Haynes, et en bourgeoise déchue devant se réinventer, chez Woody Allen. Dans les deux cas, avec le même magnétisme irrésistible.





Jackie Kennedy interprétée par Natalie Portman dans le film Jackie, de Pablo Larrain Photo : Fox Searchlight Pictures

Natalie Portman dans Jackie, de Pablo Larraín (2016)

Femme brisée, choquée, déterminée, soucieuse du bien-paraître, impulsive et réfléchie : dans les mois entourant l’assassinat de John F. Kennedy, Jackie Kennedy a été tout cela. Une variété d’états que Portman explore avec autant de finesse que de puissance dans ce film où elle se donne corps et âme à ce rôle exigeant.





Under the Skin, de Jonathan Glazer Photo : Film4

Scarlett Johansson dans Sous la peau (Under the Skin), de Jonathan Glazer (2014)

Elle est sublime. Du genre devant laquelle les hommes s’arrêtent et obéissent. Et c’est bien ce que Laura, une extraterrestre, attend pour mieux réussir ses plans machiavéliques. Érotique, dangereuse, romantique, ambiguë et excitante : dans ce film splendide et radical, la star Johansson est redevenue actrice, pour le meilleur.



Elles ont failli se classer :

Michelle Williams dans Manchester by the Sea, de Kenneth Lonergan (2016)

Kristen Stewart dans Sils Maria, d’Olivier Assayas (2015), et Welcome to the Rileys, de Jake Scott (2010)

Vicky Krieps dans Le fil caché (Phantom Thread), de Paul Thomas Anderson (2018)

Marion Cotillard dans Deux jours, une nuit, de Luc et Jean-Pierre Dardenne (2015)

Juliette Binoche dans Copie conforme, d’Abbas Kiarostami (2011), et Un beau soleil intérieur, de Claire Denis (2018)

Florence Pugh dans Lady Macbeth, de William Oldroyd (2017)

Émilie Dequenne dans À perdre la raison, de Joachim Lafosse (2012)

Elisabeth Moss dans Queen of Earth, d’Alex Ross Perry (2015)

Corinne Masiero dans Louise Wimmer, de Cyril Mennegun (2012)



LES ACTEURS

All is Lost, de J.C. Chandor Photo : Before the Door Pictures

Robert Redford dans Seul en mer (All Is Lost), de J.C. Chandor (2013)

Seul, quasi muet durant tout un film, perdu sur l’océan après que son bateau a été pris dans une terrible tempête : voilà l’occasion rêvée de voir comment agit le charisme d’un des rares grands acteurs classiques américains. Car pas une seconde on a envie de le quitter des yeux.





Shame, de Steve McQueen Photo : See-Saw Films

Michael Fassbender dans La honte (Shame) de Steve McQueen (2011)

C’est la performance. Celle que tout acteur espère et redoute en même temps. Le rôle (celui d’un accro au sexe) où il faut tout montrer : du plus évident au plus intime, en passant par le plus honteux. Fassbender et sa puissance bouleversante n’ont pas failli à la tâche.





The Master, de Paul Thomas Anderson Photo : Les films Séville

Joaquin Phoenix dans Le maître (The Master), de Paul Thomas Anderson (avec Philip Seymour Hoffman, 2018), et You Were Never Really Here, de Lynne Ramsay (2018)

Oui, on pourrait ajouter The Joker et sa performance baroque et violente. Mais chez Paul Thomas Anderson et Lynne Ramsay, Phoenix établit pourquoi il est un acteur à part, capable d’imposer à tout un film, par sa seule présence désaxée, une atmosphère malsaine et passionnante.





Good Time, des frères Safdie Photo : Entract Films

Robert Pattinson dans Good Time, de Joshua et Ben Safdie (2017), et Cosmopolis, de David Cronenberg (2012)

Chez les frères Safdie, son énergie est presque brutale en petit voyou débrouillard qui veut protéger son frère déficient. Chez Cronenberg, elle est en retenue et glaciale en jeune multimilliardaire. Dans les deux cas, l’étendue du registre du jeune acteur épate autant qu’elle fascine.





We Need to Talk about Kevin, de Lynne Ramsay Photo : BBC Films

Ezra Miller dans Il faut qu'on parle de Kevin (We Need to Talk about Kevin), de Lynne Ramsay (2012)

Une relation mère-fils qui tourne mal? Un vice inné? Une succession d’événements externes? Personne ne saura pourquoi Kevin a pris une si mauvaise tangente. Le mystère malsain est entretenu en grande partie par l’interprétation dérangeante et fascinante d’Ezra Miller, qui, il faut le faire, vole même la vedette à Tilda Swinton.



Ils ont failli se classer :

Daniel Day-Lewis dans Le fil caché (Phantom Thread), de Paul Thomas Anderson (2018)

Jean-Louis Trintignant dans Amour, de Michael Haneke (2013)

Paul Dano dans Love & Mercy, de Bill Pohlad (2015)

Ryan Gosling dans Drive, de Nicolas Winding Refn (2011)

Leonardo di Caprio et Brad Pitt dans Il était une fois à Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood), de Quentin Tarantino (2019)

Dave Johns, dans Moi, Daniel Blake (I, Daniel Blake), de Ken Loach (2017)





À demain, pour le dernier classement : celui des inclassables!