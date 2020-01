2010-2020: LE MEILLEUR DU CINÉMA FRANÇAIS ET INTERNATIONAL

*Les dates indiquées sont celles des années de sortie en salle au Québec.

CINÉMA FRANÇAIS

Un prophète, de Jacques Audiard Photo : Why Not Productions

Un prophète, de Jacques Audiard (2010)

Grand prix à Cannes, Césars amassés à la pelle, mais aussi justesse et profondeur dans ce regard porté sur l’univers carcéral, mise en scène au rasoir, dialogues intelligents et interprétations phénoménales de Tahar Rahim et Niels Arestrup : tout simplement un grand film.





L'Apollonide, souvenirs de la maison close, de Bertrand Bonello Photo : Films Distribution

L’Apollonide : souvenirs de la maison close, de Bertrand Bonello (2011)

Début du 20e siècle, une maison close parisienne. Entre espoirs, quotidien et terreur, la vie des prostituées est observée avec une élégance, une inventivité et une sensibilité rares par Bonello, aidé à la distribution par les incroyables Céline Sallette, Adèle Haenel ou Hafsia Herzi.





Elle, de Paul Verhoeven Photo : SBS Productions

Elle, de Paul Verhoeven (2016)

Adapté d’un roman de Philippe Djian, un récit subversif et dérangeant autour du jeu de rôle qu’institue une femme avec son violeur. Isabelle Huppert y est impériale, tout bonnement.





Des hommes et des Dieux, de Xavier Beauvois Photo : Why Not Productions

Des hommes et des dieux, de Xavier Beauvois (2011)

La vie des moines de Tibhirine, en Algérie, quelques mois avant leur assassinat en 1996. Un film digne et solennel, poignant, grand prix au Festival de Cannes et servi par un Lambert Wilson et un Michael Lonsdale inoubliables.





Fatima, de Philippe Faucon Photo : Filmoption International

Fatima, de Philippe Faucon (2016), ex aequo avec Petit paysan, Hubert Charuel (2017)

Dans Fatima, c’est une femme de ménage analphabète, dans Petit paysan, un jeune paysan dont les vaches sont malades. Dans les deux cas, ce sont des personnages de films d’une évidence rare, la première dans sa bonté, son empathie et son humanisme, le second dans son naturel, sa fébrilité et son absolutisme.



Ils ont failli se classer :

Tomboy, de Céline Sciamma (2012)

Trois souvenirs de ma jeunesse, d’Arnaud Desplechin (2015)

Saint-Laurent, de Bertrand Bonello (2015)

L’exercice de l’État, de Pierre Schoeller (2011)

L’avenir, de Mia Hansen-Love (2016)

Mustang, de Deniz Gamze Ergüven (2016)

Suzanne, de Katell Quillévéré (2014)

Ma vie de courgette, de Claude Barras (2017)

Les combattants, de Thomas Cailley (2014)

Tombouctou, d’Abderrahmane Sissako (2015)

Jusqu’à la garde, de Xavier Legrand (2018)

La tortue rouge, de Michael Dudok de Wit (2017)

Tournée, de Mathieu Amalric (2010)





CINÉMA INTERNATIONAL

Une séparation, d'Asghar Farhadi Photo : Métropole Films

Une séparation, d’Asghar Farhadi (2012)

Merveille de finesse et de subversion, le film offre à travers le processus de séparation d’un jeune couple iranien, et par une mise en scène d’une limpidité exemplaire, une vraie radioscopie, puissante et ample, de la société iranienne en entier.





A Touch of sin de Jia Zhang-ke Photo : Distribution de films Eye Steel Inc.

A Touch of Sin, de Jia Zhang-ke (2014)

Quatre régions de la Chine, quatre genres de cinéma, quatre personnages, quatre récits inspirés par la réalité et une réflexion aussi brutale qu’impressionnante sur la violence économique et les inégalités que cause le développement sauvage du capitalisme en Chine. Impressionnant.





Parasite, de Bong Joon-ho Photo : MK2 Mile-End

Parasite, de Bonh Joon-ho (2019)

Est-ce un thriller? Un drame social? Une comédie? Un film d’épouvante? C’est tout cela en même temps. Et cette multiplicité contrôlée n’est qu’une des raisons qui poussent à crier au génie devant ce film de Bong Joon-ho (Okja, L’hôte), lauréat de la Palme d’or à Cannes et qui n’en finit plus de battre des records et de ravir tous les cœurs de façon plus que légitime, en organisant la rencontre entre une famille d’escrocs et une autre bourgeoise.





Fish Tank, d'Andrea Arnold Photo : Métropole Films

Fish Tank, d’Andrea Arnold (2010)

Âpre et troublant, pur et sensuel aussi, Fish Tank suit le désarroi d’une gamine de 15 ans paumée dans un coin paumé d’Angleterre. Prix du jury à Cannes mais aussi un des films les plus beaux et riches vus depuis longtemps.





Léviathan, d’Andreï Zviaguintsev Photo : Non Stop Productions

Léviathan, d’Andreï Zviaguintsev (2015)

Un père de famille, un système municipal corrompu jusqu’à l’os et beaucoup de vodka : le Russe Zviaguintsev mène la charge contre son pays, en signant un conte moral à l’humour et au désespoir corrosif et à la mise en scène dont la puissance épique coupe le souffle.





Ils ont failli se classer :

Ida et Cold War, de Pawel Pawlikowski (2014 et 2019)

Baccalauréat, de Cristian Mungiu (2017)

Une affaire de famille, d’Hirokazu Kore-eda (2018)

Les ados contre-attaquent (Attack the Block), de Joe Cornish (2011)

No, de Pablo Larrain (2013)

Faute d’amour (Loveless), d’Andreï Zvaguintsev (2018)

La scène de danse dans Burning, de Lee Chang-dong (2018)



À demain, pour le palmarès des meilleures performances!