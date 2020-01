2010-2020 : LE MEILLEUR DU CINÉMA QUÉBÉCOIS

*Les dates indiquées sont celles des années de sortie en salle au Québec.

Mommy, de Xavier Dolan Photo : Les films Séville

Mommy, de Xavier Dolan (2014)

Une œuvre phénoménale de vie et d’émotions, transformant Antoine-Olivier Pilon et Anne Dorval en fils et en mère héroïques dans une fresque aussi inventive que rayonnante et émouvante. Un vrai et grand moment de cinéma, à donner des frissons.





Gabrielle Boulianne-Tremblay, Charlotte Aubin, Laurent Bélanger et Emmanuelle Lussier-Martinez dans Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau, de Mathieu Denis et Simon Lavoie Photo : Art & Essai productions

Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau, de Mathieu Denis et Simon Lavoie (2016)

Choc politique et intime, ce regard sur l’après-printemps érable érudit, réflexif, révolutionnaire et mélancolique, porté par un souffle de mise en scène que peu savent avoir, a l’ambition des plus grandes œuvres.





Nuit #1, Anne Émond Photo : MétaFilms

Nuit #1, d’Anne Émond (2011)

Une rencontre d’un soir. Une jeune fille et un jeune homme perdu. En une situation simple, Anne Émond tisse la toile d’une réflexion passionnante, triste et belle sur l’intimité, l’avenir et la situation sociopolitique du Québec. Pour un premier film, chapeau!





Félix et Meira de Maxime Giroux Photo : FunFilm Distribution Inc.

Félix et Meira, de Maxime Giroux (2015)

Un jeune homme désœuvré et une jeune mère de famille juive hassidique : la rencontre entre deux Québec qui se parlent rarement et qui, sous la caméra de Giroux, devient le théâtre d’une relation aussi pudique que touchante, portée par les impeccables Hadas Yaron et Martin Dubreuil.





Le vendeur, de Sébastien Pilote Photo : Pierre Dury

Le vendeur, de Sébastien Pilote, (2011)

À Dolbeau-Mistassini, un vieux vendeur d’autos doit faire face à la réalité : sa ville est en plein déclin. L’hiver, un rare regard social dans le cinéma québécois, une performance inoubliable de Gilbert Sicotte : oui, Le vendeur reste en mémoire.





Ils ont failli se classer :

Incendies, de Denis Villeneuve (2010)

Funkytown, de Daniel Roby (2011)

Monsieur Lazhar et Guibord s’en va-t-en guerre, de Philippe Falardeau (2011 et 2015)

Roméo onze, d’Ivan Grbovic (2011)

Catimini, de Nathalie Saint-Pierre (2012)

Manoir, de Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe (2016)

Le dép, de Sonia Boileau (2015)

Corbo, de Mathieu Denis (2015)

Les démons, de Philippe Lesage (2015)

Montréal la blanche, de Bachir Bensaddek (2016)

Le problème d’infiltration, de Robert Morin (2017)

Chien de garde, de Sophie Dupuis (2018)



À demain, pour les palmarès français et internationaux

En rappel: le meilleur du cinéma américain