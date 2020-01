2010-2020 : LE MEILLEUR DU CINÉMA AMÉRICAIN

*Les dates indiquées sont celles des années de sortie en salle au Québec

Jesse Eisenberg, à gauche, et Joseph Mazzello dans le film «The Social Network» Photo : Merrick Morton, Columbia Pictures

Le réseau social (The Social Network), de David Fincher (2010)

Une mise en scène grandiose, pleine d’ombres et de lumières, et un regard sur la naissance de Facebook qui se transforme vite en observation de l’organisation des structures fondamentales de l’Amérique. Passionnant.





Tree of Life de Terrence Malick Photo : Les Films Séville Inc.

L’arbre de la vie (The Tree of Life), de Terrence Malick (2011)

Une famille dans le Texas des années 50… et la vie, le cosmos et l’infiniment grand qui se mêlent à son quotidien. Une pure expérience de cinéma ou une expérience de cinéma pur, peu importe, un choc et surtout une absolue adéquation entre cette œuvre et le grand écran de cinéma.





Inside Llewyn Davis, des frères Coen Photo : Métropole Films

Être Llewyn Davis (Inside Llewyn Davis), des frères Coen (2013)

Un musicien paumé dans le Greenwich des années 60 : les Coen revisitent toute leur œuvre dans ce film profondément mélancolique, porté par un Oscar Isaac habité et une bande musicale inoubliable.





The Immigrant de James Gray Photo : Les Films Séville Inc.

The Immigrant, de James Gray (2014)

Marion Cotillard en jeune immigrée polonaise débarquant dans l’Amérique de 1921 : un mélo intense et bouleversant, qui regarde en face les racines du mal dans un pays corrompu à l’os.





Le film Three Billboard Outside Ebbing, Missouri a remporté le prix du public au Festival international du film de Toronto Photo : TIFF

Trois affiches tout près d’Ebbing Missouri (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), de Martin McDonagh (2017)

Frances McDormand en mère hantée par la mort de sa fille, un scénario d’une richesse et d’une profondeur rares, des pleurs qui passent aux larmes et vice-versa : en un mot comme en cent, un vrai grand film.



Ils ont failli se classer :

Shutter Island, Hugo et Le loup de Wall Street, de Martin Scorsese (2010, 2011 et 2013)

Take Shelter et Midnight Special, de Jeff Nichols (2011 et 2016)

Tangerine et The Florida Project, de Sean Baker (2015 et 2017)

L’année de toutes les violences (A Most Violent Year), de J.C. Chandor (2015)

Le stratège (Moneyball), de Bennet Miller (2011)

La mort en douce (Killing Them Softly), d’Andrew Dominik (2012)

Histoire de jouets 3 (Toy Story 3), de Lee Unkrich (2010)

L’arrivée (Arrival), de Denis Villeneuve (2016)

Moonlight, de Barry Jenkins (2016)

Ex Machina, d’Alex Garland (2015)

Gimme the Loot, d’Adam Leon (2013)

Lost City of Z, de James Gray (2017)

L’île aux chiens (Isle of Dogs), de Wes Anderson (2018)





À demain, pour le palmarès des meilleurs films québécois