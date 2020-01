Le guide des Fêtes 2019 – cinquième partie

Jusqu’au début de janvier 2020, rendez-vous sur le blogue cinéma pour en savoir plus sur les films diffusés sur ICI Télé pour les Fêtes!





Potiche, de François Ozon Photo : Les films Séville

Le 2 janvier, à 15 h, on se réveille le féminisme devant Potiche (François Ozon, 2010)

1977, dans une province française. Suzanne est une épouse bourgeoise, docile et malléable. Jusqu’à ce qu’une grève dans l’usine de son mari la révèle à elle-même. Porte-voix d’une génération de femmes, et d’une classe sociale où elles n’avaient que peu à dire, Suzanne (dont François Ozon a beaucoup dit qu’elle lui avait été inspirée par Ségolène Royal), c’est d’abord l’impériale Catherine Deneuve, aussi drôle que tonique dans ce rôle fait sur mesure pour elle, face à un Fabrice Lucchini comme toujours génial, avec qui elle forme un duo aussi improbable qu’hilarant. Un conte aussi drôle que politique, rétro que moderne? Parfait pour 2020!





Le grand bleu, de Luc Besson Photo : Les films du Loup / Gaumont

Le 2 janvier, à 22 h 30, on plonge devant Le grand bleu (Luc Besson, 1988)

La mer d’un bleu azur, à perte de vue. Les fonds sous-marins visités grâce à la compétition entretenue depuis l’enfance par deux plongeurs en apnée. Les amours, les amitiés et les dauphins, sur fond de notes inoubliables composées par Eric Serra, et de paysages grecs idylliques. Oui, Le grand bleu, et son ode à la liberté et aux grands espaces, est devenu culte, incitant toute une génération à se passionner pour Jacques Mayol, plongeur dont la vie a inspiré le film. L’attrait s’est-il affadi avec le temps? Pas une seconde! Et l’appel à la rêverie, incarné par Jean-Marc Barr et Jean Reno, résonne toujours autant.





Minuscule - la vallée des fourmis perdues, d'Hélène Giraud et Thomas Szabo Photo : Futurikon

Le 3 janvier, à 9 h, on s’aventure au ras du sol devant Minuscule : la vallée des fourmis perdues (Hélène Giraud et Thomas Szabo, 2015)

Tout commence par un pique-nique. Plus bucolique, tu meurs. Mais alors qu’une femme enceinte connaît ses premières contractions pendant le repas, les êtres humains fichent le camp en laissant notamment une boîte à sucre derrière eux. Une aubaine pour les fourmis. Mais qui pourra gagner entre les noires et les rouges? Et surtout, la petite coccinelle perdue sur le champ de bataille pourra-t-elle aider son amie fourmi noire? Petite merveille mêlant images de synthèse et décors en prises de vue réelles, récit d’aventure épique au charme irrésistible, le film, César du meilleur film d’animation en 2015, joue avec intelligence la carte du réalisme animal, refusant les dialogues, mais ne perdant pas une miette d’expressivité. Un régal.





Milk, de Gus Van Sant Photo : Alliance Vivafilm

Dimanche 5 janvier, à 1 h 35, on se tonifie la conscience politique devant Milk (Gus Van Sant, 2008)

Sean Penn s’est (malheureusement) démarqué ces dernières années pour de drôles de raisons. Mais cela ne devrait pas faire oublier qu’il est aussi, lorsque le rôle se présente, capable d’être un acteur d’une intensité et d’une force remarquables. La preuve en a assurément été donnée lorsque Gus Van Sant lui a confié le rôle d’Harvey Milk, premier homme politique ouvertement gai élu aux États-Unis, en 1977. Sous une lumière douce et mélancolique signée Harris Savides, dynamisé par une utilisation brillante de documents d’archives, le film-manifeste contre l’homophobie est porté par Penn, qui, à mille lieues de sa persona de mauvais garçon, habite le personnage avec une énergie et une conviction indéniables, le rendant aussi galvanisant que bouleversant. Une performance qui a valu à l’acteur son deuxième Oscar (après celui pour son rôle dans Mystic River).





C’est la fin du guide des Fêtes! On en profite pour vous souhaiter à toutes et tous une formidable année 2020, remplie d’amour, de bonheur, d’espoir et, bien sûr, de très bons films.