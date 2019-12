Le guide des Fêtes 2019 – quatrième partie

Jusqu’au début de janvier 2020, rendez-vous sur le blogue cinéma pour en savoir plus sur les films diffusés sur ICI Télé pour les Fêtes!





Tonnerre sous les tropiques Photo : merie weismiller wallace, smpsp/Merie Weismiller W

Lundi 30 décembre, à 22 h 30 : on s’étouffe de rire devant Tonnerre sous les tropiques (Ben Stiller, 2008)

Un bataillon perdu dans la jungle est la proie d’un environnement hostile, une mine explose et tue le réalisateur de la superproduction guerrière sans que personne ne le réalise... Bienvenue dans le film de guerre revisité par Ben Stiller avec un sens de la satire et du politiquement incorrect parfaitement génial, en particulier grâce à Robert Downey Jr, qui interprète un acteur multirécompensé, adepte de la Méthode et choisi pour interpréter un sergent afro-américain (!), et à Ben Stiller lui-même, en star déchue du cinéma d’action hilarante. Film dans le film, caprices de stars, aventure aussi farfelue que subversive : l’année se termine en beauté.





Starbuck, de Ken Scott Photo : Les Films Séville Inc.

Mardi 31 décembre, à 1 h 30 : on fait rimer humour et tendresse devant Starbuck (Ken Scott, 2011)

Donner son sperme : l’idée est belle, généreuse et un rien lucrative. Toutefois, David ne pouvait pas imaginer que des années plus tard, ce don, fait sous le pseudonyme de Starbuck, lui reviendrait en pleine face comme un boomerang, soit sous la forme de 500 enfants qui entament un recours collectif pour savoir qui est leur père. D’après une idée originale de Martin Petit, mise en images par Ken Scott, le récit de Starbuck, tendre, candide et d’une bonne humeur contagieuse, fait la part belle à Patrick Huard, parfait dans ce rôle de père malgré lui qui incarne – enfin – un regard sur la paternité dépoussiéré et original.





Louis Cyr: l'homme le plus fort du monde, de Daniel Roby Photo : Les films Séville

Mercredi 1er janvier, à 12 h 30 : on prend des forces devant Louis Cyr, l’homme le plus fort du monde (Daniel Roby, 2013)

Né à Saint-Cyprien-de-Napierville, Louis Cyr immigre aux États-Unis en 1878, où ses dons sont vite remarqués. Car l’homme est une force de la nature, un vrai costaud qui soulèvera des charges de plus en plus lourdes jusqu’à devenir l’homme le plus fort du monde et ainsi trouver sa place dans la société. Sauveur des résultats des films québécois en salle en 2013, champion des Jutra (il en a gagné 9, dont ceux du meilleur film et du meilleur acteur), le film de Daniel Roby (Funkytown) souligne par une caméra à l’épaule discrète, mais dynamique, des ellipses rythmées et une direction photo lumineuse un propos symbolique aussi fort que riche : chaque exploit de Louis Cyr est une revanche de toute la population canadienne-française contre ceux et celle qui l’a dominée ou méprisée. Entre Vercingétorix et d’Artagnan, Antoine Bertrand trouve un rôle à sa hauteur, attachant et émouvant, et comprend bien qu’à travers son Louis Cyr, c’est aussi tout un peuple qui se tient debout et relève le menton qui est filmé.





Les mauvaises herbes de Louis Bélanger Photo : Les Films Séville Inc.

Mercredi 1er janvier, à 23 h : on relaxe devant Les mauvaises herbes (Louis Bélanger, 2016)

En 2016, on s’est arraché Les mauvaises herbes dans différents festivals internationaux avant que le film ne revienne ici gagner les Iris du meilleur scénario et du meilleur second rôle masculin (Luc Picard). Cette moisson est méritée tant la comédie de Louis Bélanger, suivant les aventures d’un comédien raté obligé de fuir Montréal et atterrissant en rase campagne près de Val-d’Or chez un fermier qui cultive du pot, a du charme! Huis clos enfumé, dialogues amusants, observation des relations masculines tendre et sensible, mais sans sensiblerie : la recette de Louis Bélanger fonctionne à plein, agrémentée d’un duo magique : Alexis Martin (également coscénariste) et Gilles Renaud. L’année commence dans les bonnes vapeurs!





