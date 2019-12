Le guide des Fêtes 2019 – troisième partie

Jusqu’au début de janvier 2020, rendez-vous sur le blogue cinéma pour en savoir plus sur les films diffusés sur ICI Télé pour les Fêtes!





Minuit à Paris, Woody Allen Photo : Sony Pictures Classics

Le 28 décembre, à 23 h 30, on s’émerveille devant Minuit à Paris, de Woody Allen (2017)

Et si un voyage à Paris se transformait en visite de l’histoire, de l’imaginaire, de tous les possibles? Après avoir été la ville canaille dans Quoi de neuf, Pussycat?, celle du romantisme chanté dans Tout le monde dit I Love You, elle se fait le lieu de tous les fantasmes, toujours sous l’œil de Woody Allen, qui chante cette fois la pomme à la Ville Lumière avec une ferveur irrésistible. En suivant les aventures d’un scénariste sans grande envergure (Owen Wilson, attachant), il nous emmène dans un Paris sublime et mythique, celui des peintres et des gens de lettres des années 20. Charme, légèreté, ironie moins vache qu’à l’habitude du cinéaste à lunettes, magie et petits cœurs avec les doigts : la recette est parfaite pour bien finir l’année!





Zootopia de Byron Howard, Rich Moore et Jared Bush Photo : Walt Disney Pictures Canada

Le 29 décembre, à 15 h, on applaudit des deux pattes devant Zootopia, de Rich Moore et Byron Howard (2016)

Judy Hopps est une petite lapine ingénieuse et pleine de ressources qui rêve de devenir agente de police en défiant tous les préjugés, même ceux des membres de sa famille, qui cultive des carottes depuis la nuit des temps. À force d’entraînement et de persévérance, elle y arrivera et sera la première lapine policière à Zootopia, mégalopole animale frappée par une vague d’étranges disparitions de prédateurs. Contre toute attente, Judy fera équipe avec l’ennemi juré des lapins, un renard, pour mener l’enquête. Plaidoyer contre le racisme et pour un meilleur vivre ensemble, Zootopia est un film aussi charmant que riche, apprenant aux enfants la futilité et les dangers des a priori. Mieux que ça, il est aussi un conte vivant et drôle, bourré de clins d’œil (au Parrain ou à Breaking Bad!), devant lequel il fait vraiment bon retomber en enfance.





Jeunesse, de Richard Linklater Photo : AP / IFC Films

Le 29 décembre, à 23 h 35, on retient son souffle devant Jeunesse, de Richard Linklater (2014)

Oui, bien sûr, il y a eu les récompenses (dont un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle et un Ours d’argent de la meilleure réalisation à Berlin). Mais Jeunesse, au-delà du circuit cinéma traditionnel, c’est aussi un film qui échappe à toute classification, à toute normalité. Entre autres parce qu’on a rarement pu voir une œuvre épouser d’aussi près les contours de la vraie vie. Car c’est en 2002 que le cinéaste a eu l’idée de commencer à raconter l’histoire d’un jeune Texan, de ses 6 ans jusqu’à ses 18 ans. Et c’est à partir de cette année qu’il a filmé le jeune Ellar Coltrane, Patricia Arquette et Ethan Hawke par petits intermèdes écrits au fur et à mesure et filmés lorsque les emplois du temps de tout le monde le permettaient. Un projet unique, donc, mais aussi un regard intime sur l’évolution de notre monde, notamment culturel, durant 12 ans où se mêlent autant grands changements collectifs que petits gestes du quotidien. Pour entamer une nouvelle décennie, le choix semble logique!





