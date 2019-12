Le guide des Fêtes 2019 – deuxième partie

Jusqu’au début de janvier 2020, rendez-vous sur le blogue cinéma pour en savoir plus sur les films diffusés sur ICI Télé pour les Fêtes!





Vanilla Sky, de Cameron Crowe Photo : Paramount Pictures

Le 25 décembre à 22 h 30, on perd le nord devant Vanilla Sky, de Cameron Crowe (2001)

Au départ, il y avait un film espagnol d’Alejandro Amenabar. Ce diable de petit film, malin et prenant, nous perdait entre le réel et les hallucinations et, bien sûr, a eu assez d’effet pour que Cameron Crowe décide de le refaire à Hollywood. Au cœur de cette seconde version qui, si elle a plus de moyens, n’a rien perdu en suspense ni en présence de Penelope Cruz (qui reprend le même rôle que dans l’original), on trouve un éditeur new-yorkais qui, après un accident de voiture, ne sait plus tellement – et nous avec lui – quelles sont les conséquences exactes de ce qu’il vient de vivre, un Tom Cruise véloce et intense comme à son habitude, une apparition de Steven Spielberg à l’écran, et un dédale psychologique et sentimental où il fait vraiment toujours aussi bon se perdre.





Le discours du roi de Tom Hooper Photo : Alliance Vivafilm

Le 26 décembre, à 13 h, on revisite l’histoire avec Le discours du roi, de Tom Hooper (2010)

En 1937, après l’abdication d’Édouard VIII, c’est son frère, Albert (père de la future reine Élisabeth), qui règne sur l’Angleterre. C’est une tâche ardue, puisque l’Europe commence à bouillonner et que bientôt la guerre sera déclarée, mais surtout parce qu’Albert, devenu George VI, est bègue et qu’il doit remuer ciel et terre pour arriver à s’exprimer en public et à livrer à la radio le discours d’entrée en guerre de son pays. Récompensé aux Oscars (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario et meilleur acteur), Le discours du roi tisse ce récit somme toute classique d’émancipation personnelle (comment vaincre ses inhibitions) sur une trame historique forte, lui donnant puissance et profondeur, et compte surtout sur l’interprétation émouvante et fragile de Colin Firth, mais aussi de Geoffrey Rush (jouant le coach vocal du roi) et d’Helena Bonham Carter, qui tirent le film vers des rivages comiques bienvenus.





Le livre de la jungle, de Jon Favreau Photo : Disney

Le vendredi 27 décembre, à 19 h 30, on frémit en famille devant Le livre de la jungle, de Jon Favreau

Classique de Disney dans lequel un petit garçon, appelé Mowgli, grandit en plein milieu de la jungle, Le livre de la jungle avait imposé en 1967 sa version animée du livre de Rudyard Kipling, chansons, couleurs et bonne humeur comprises. En 2016, c’est à Jon Favreau (Chef, Iron Man 2) qu’a été confié le soin de revitaliser le récit en oubliant cette fois le dessin animé pour livrer sa version, luxuriante et rugissante, s’approchant le plus possible d’une vraie jungle par une technique mêlant bonnes vieilles marionnettes et capture de mouvements. Finalement, c’est cette version, plus violente, réaliste et touchante, mais peut-être aussi plus captivante, qui semble se rapprocher le plus de son origine littéraire!





Rendez-vous sur le blogue cinéma le 27 décembre pour la suite du Guide des Fêtes. Joyeux Noël! Joyeuses Fêtes!