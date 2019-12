L’année 2019 en 10 films phares

Si Netflix a bien sûr encore fait parler de lui, si le mouvement #MoiAussi semble s’être poursuivi en libérant (enfin) la parole dans les rangs du cinéma français notamment, la planète cinéma a aussi vibré en 2019 au son de magnifiques films. Voici les 10 à retenir de 2019.





Robert De Niro et Al Pacino dans le film « The Irishman » Photo : Netflix

The Irishman, de Martin Scorsese

Martin Scorsese revisite l’histoire américaine des années 40 aux années 70 à travers le destin d’un homme de main de la mafia. Un pur bonbon de cinéma, dont les 3 heures 30 passent en un clin d’œil tant le cinéaste est en totale maîtrise de ses moyens, de son récit dense et passionnant à son montage impeccable, en n’oubliant pas, bien sûr, ses acteurs légendaires (De Niro, Pesci, Pacino).





Margot Robbie joue le rôle de Sharon Tate dans le film «Once upon a time in Hollywood» Photo : Andrew Cooper

Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino

Réécriture de l’histoire du Hollywood de 1969, croyance absolue dans le pouvoir mythique du cinéma, reconstitution magnifique et d’une précision folle, mais surtout, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, plus convaincants que jamais dans les rôles d’un acteur passé de mode et de sa doublure : Quentin Tarantino signe un neuvième film passionnant, en forme de balade géniale dans les coulisses de son art chéri.





Parasite, de Bong Joon-ho Photo : MK2 Mile-End

Parasite, de Bonh Joon-ho

Est-ce un thriller? Un drame social? Une comédie? Un film d’épouvante? C’est tout cela en même temps. Et cette multiplicité contrôlée n’est qu’une des raisons qui poussent à crier au génie devant ce film de Bong Joon-ho (Okja, The Host), lauréat de la Palme d’or à Cannes cette année et qui n’en finit plus de battre des records et de ravir tous les cœurs de façon plus que légitime, en organisant la rencontre entre une famille d’escrocs et une autre bourgeoise.

Ad Astra, de James Gray Photo : 20th Century Fox

Ad Astra, de James Gray

Non, Ad Astra n’est pas un film « facile ». Mais comme toute chose rare et précieuse, il offre à ceux et celles qui s’y frottent avec patience une leçon de cinéma et de vie spirituelle renversante. Alliant l’infiniment grand et l’infiniment petit sur le visage rarement aussi expressif de Brad Pitt, le film qui nous emmène aux confins de l’espace, jusqu’à Neptune, est un voyage philosophique et dense au cœur de l’âme humaine.





Cold war Photo : avec la permission du WIFF

Cold War, de Pawel Pawlikowski

L’amour peut-il survivre à la guerre, fût-elle froide? C’est toute la question de ce film bouleversant qui ausculte la relation passionnelle entre un musicien et une chanteuse polonaise, entre la Pologne des années 50 et le Paris bohème. Une ode somptueuse aux rêves brisés, à l’illusion de la liberté et aux tempêtes de l’âme servie dans un écrin noir et blanc aussi épuré que sublime.

Image tirée du film «Leto», le long-métrage romantique musical russe de Kirill Serebrennikov. Photo : Radio-Canada

Leto, de Kirill Serebrennikov

Sous les apparences d’un biopic du rockeur Viktor Tsoi, Leto et son noir et blanc d’une inventivité folle, chronique en réalité les hauts et les bas de la scène musicale underground de Leningrad dans les années 80, avec un plaisir de cinéma aussi visible et intense, mais aussi une charge politique d’une rare intensité. Un portrait galvanisant de toutes les contradictions de la jeunesse, prise entre l’envie de ruer dans les brancards et celle de trouver sa place.





Victor Polster acteur dans Girl de Lukas Dhont jouant le rôle de Lara Photo : Avec l'aimable autorisation du TIFF

Girl, de Lukas Dhont

Récupéré par Netflix, ce film lauréat de la caméra d’or au Festival de Cannes n’aura pas eu les honneurs d’une sortie en salle chez nous. Qu’importe. Sa puissance et sa sensibilité, portées par une mise en scène simple et naturaliste, et une performance saisissante de Victor Polster n’ont pas été entamées. Un tour de force, face à un sujet si délicat : le parcours d’une jeune danseuse trans en attente de son opération de changement de sexe.





M, de Yolande Zauberman Photo : CG Cinema

M, de Yolande Zauberman

Quinze ans après l’avoir quittée, traumatisé, Menahem revient dans la communauté ultra-orthodoxe de Bnei Brak. Ce qui semble au départ motivé par la vengeance et la confrontation ouvre plutôt la voie à une forme de réconciliation, dans ce documentaire bouleversant qui parvient à capter toute la complexité des vies humaines. Un film-choc, assurément.





Pupille, de Jeanne Herry Photo : Trésor Films

Pupille, de Jeanne Herry

Un bébé remis à l’adoption à sa naissance. Voilà le point de départ de ce film beau et digne qui reconstitue le parcours bouleversant que doit affronter un bébé jusqu’à ce qu’il puisse trouver sa place dans une nouvelle famille. Par une mise en scène incroyablement proche du réel, mais aussi par la force de ses acteurs (Élodie Bouchez, Sandrine Kiberlain ou Gilles Lellouche) qui s’effacent devant la force du sujet, voilà une belle réussite où le cinéma se fait littéralement trait d’union entre les êtres.





« Soleils noirs », un film de Julien Élie Photo : © Cinema Belmopan / División Del Norte

Soleils noirs, de Julien Élis

Six chapitres, dans un noir et blanc douloureusement beau : voilà comment Julien Élis a choisi d’enquêter sur les cas de féminicides au Mexique. Loin de toute tentation spectaculaire ou sensationnaliste, le documentaire remonte plutôt le fil d’une violence barbare institutionnalisée, en donnant la parole à des victimes, à des militants et militantes et à des journalistes. Glaçant, alarmant et poignant.







Bonne année cinéma 2020!