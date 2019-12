Le guide des Fêtes 2019 – première partie

Jusqu’au début de janvier 2020, rendez-vous sur le blogue cinéma pour en savoir plus sur les films diffusés sur ICI Télé pour les Fêtes!





Lundi 23 décembre, à 19 h 30 : on chante en chœur devant La reine des neiges (2013)

Libérée, délivrée… Vous aussi, vous le chanterez à tue-tête, à l’unisson avec cette princesse Disney nouveau genre, qui apprend à vivre avec son étrange pouvoir : celui de tout transformer en glace. Un conte rigolo et touchant pour les jeunes et moins jeunes, une héroïne brave et courageuse qui renvoie aux oubliettes toutes les mièvreries trop sucrées et infantilisantes, des sœurs qui s’apprivoisent doucement, un bonhomme de neige adorable à qui Marc Labrèche prête sa voix : La reine des neiges est le genre de classique devant lequel tout le monde peut prendre plaisir (et, pourquoi pas, poursuivre l’aventure en salle où est diffusé la suite depuis le 22 novembre). Vive l’hiver!





Mardi 24 décembre, à 13 h : on est attendris par Peanuts : le film (2015)

Snoopy et toute sa bande? Qui n’aurait pas envie de passer deux heures avec cette bande d’enfants irrésistibles, le chien génial et son ami oiseau? Conçu pour souligner le 65e anniversaire de la bande dessinée créée par Charles Schulz, le film, réalisé en 2015 par Steve Martino, se concentre sur les élans amoureux (forcément un peu ratés) de ce timide et maladroit Charlie Brown, mais aussi de ce cher Snoopy! Si, bien sûr, l’imagination y est moins titillée et la poésie moins convoquée que dans les planches originales, restent l’humour et la tendresse qui valent bien tous les détours.





Mardi 24 décembre, à 23 h 30 : on se passe les mouchoirs devant Le Roi pêcheur (1991)

Le point commun entre un animateur radio cynique et désabusé et un clochard veuf, ex-professeur de lettres? Il existe (et nous ne vous le révélerons pas), mais surtout, il pousse les deux hommes perdus à partir ensemble dans une quête aussi simple que complexe : celle du bonheur, seul Graal restant véritablement à l’humanité. Poésie loufoque, touchant récit de rédemption, imaginaire fougueux surprenant et tendre : sous l’œil de Terry Gilliam, attentif et d’une rare inventivité, c’est un conte aux mille et une dimensions qui se déploie, porté par tout le talent des touchants Jeff Bridges et Robin Williams.





