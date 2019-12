The Twentieth Century : dans la tête de Matthew Rankin

The Twentieth Century se donne pour mission de faire le portrait de l’ancien premier ministre William Lyon Mackenzie King. Dit comme ça, le long métrage, prix du meilleur premier film canadien au Festival de Toronto, pourrait ressembler à un énième biofilm, récits racontés sur lit de mort et héroïsation à outrance compris. Sauf que dans la tête de Matthew Rankin, rien ne se passe comme on peut le présumer. Et c’est plutôt à un exercice de style loufoque et débridé que nous assistons. Un exercice où s’enchaînent les saynètes baroques et expressionnistes, un conte sur la virilité canadienne, le barattage de beurre, les femmes moustachues, la Tendresse Nationale, le fétichisme… Un imaginaire pour le moins singulier que nous avons essayé d’appréhender en demandant au cinéaste quelles étaient ses influences.

Les films de Noël du grand Hollywood / A Christmas Carol de Charles Dickens

Matthew Rankin : Oui! Rudolph the Red-Nosed Reindeer (Larry Roemer / Kizo Nagashima, 1964), chef-d'œuvre d'animation en volume, a eu une grande influence sur la conception visuelle du film. L'influence de Dickens se trouve dans sa forme épique ainsi que dans les dialogues maniérés. Dans la première version du scénario, le titre était très Dickensien et ne faisait plaisir à personne : The Adventures of Mackenzie King the Younger: His Obsession, Obedience and the Issue of It.





Archangel, de Guy Maddin / Le vingtième siècle, de Matthew Rankin Photo : Cinephile, Ordnance Pictures / Voyelles Films

Winnipeg et Guy Maddin

M. R. : The Twentieth Century contient des microréférences à tous les films produits au sein du Winnipeg Film Group depuis 1974. John Paizs, Mike Maryniuk, Solomon Nagler, Richard Condie sont tous dans l'ADN du film, ainsi que des artistes visuels comme le Royal Art Lodge, Simon Hughes, Erica Eyres et d'autres. Je pense que tous les cinéastes de Winnipeg ont une dette artistique envers Guy Maddin et son producteur Greg Klymkiw. Archangel (1990) et Careful (1992) ont une influence gigantesque sur ma démarche. Malgré mes aspirations québécoises et internationalistes, je suis au fond extrêmement plouc et je suis d'abord influencé par l'étrangeté de ma ville natale. Ça a été ma première communauté artistique, et ma façon de voir l'univers passe d'abord à travers un prisme winnipégois.

Donald Trump / Stephen Harper

M. R. : À mes yeux, il y a trois façons de gouverner. La plus facile, c'est ce que j'appelle la Furie :on cherche à accéder au pouvoir en encourageant la pire expression de nos concitoyens. Trump et Harper sont bien sûr des maîtres de cette méthode, même si Harper était plus passif-agressif (il est canadien après tout). À l'autre extrême serait ce que j'appelle la Tendresse : un phénomène politique qui fait appel à notre humanité, à tout le bien dont nous sommes capables. Ici, je pense à René Lévesque ou à Tommy Douglas. Entre les deux, il y a une grande tradition politique canadienne dont Mackenzie King est l'incarnation par excellence : la Déception, une sorte de centrisme clientéliste où, on évite le mal sans pourtant se prononcer sur le bien et on cherche des compromis. Dans une époque comme la nôtre de plus en plus binaire et fanatique, je suis préoccupé par l'idée du centre politique – sa sagesse ainsi que sa bêtise – et la possibilité que ça représente une force qui est fondamentalement néfaste. The Twentieth Century est ma façon de m'interroger sur ces questions.

L'expressionnisme allemand

M. R. : The Scarlet Empress (Josef von Sternberg, 1934), quoique techniquement pas allemand, est un film que j'ai beaucoup écouté en écrivant le scénario. C’est une oeuvre historico-surréaliste qui a un rapport très métaphorique et rusé avec le passé. J'ai sûrement écouté Metropolis (Fritz Lang, 1927) une centaine de fois depuis ma jeunesse et il y a un peu de Fritz Rasp dans le jeu de Kee Chan, qui incarne le thérapeute de Mackenzie King. Mais c'est surtout dans le fait que j'assume pleinement l'artificialité du langage cinématographique qu'on peut observer une présence germano-expressionniste, et, à cet égard, je dirais qu’Europa (Lars von Trier, 1991) et Monty Python and the Holy Grail (Terry Gilliam et Terry Jones, 1975) sont beaucoup plus importants pour moi.





Le vingtième siècle, de Matthew Rankin / Whatever Happened to Baby Jane?, de Robert Aldrich Photo : Voyelles Films / Warner Bros.

Whatever Happened to Baby Jane? (Robert Aldrich, 1962)

M. R. : Oui! Cette influence vient directement de Louis Negin, le comédien légendaire qui incarne si parfaitement la mère de Mackenzie King. La violence de Bette Davis est devenue le diapason émotif pour Louis. Chose bizarre : dans les photos d’Isabel Mackenzie King que j'ai trouvées dans les archives, elle porte exactement le même genre d'habits de petite fille que Baby Jane Hudson. Alors, un maquillage grotesque, des boucles enfantines, des rubans dans les cheveux et une robe de fioritures roses (soigneusement construite à la main par la visionnaire créatrice des costumes Patricia McNeil) étaient au rendez-vous.

La musique de Bernard Herrmann

M. R. : Absolument. J'ai eu l'immense bonheur de collaborer avec Peter Venne, un des plus grands compositeurs de musique de film au Québec. Au début du processus, je lui ai d'abord présenté un montage sans aucune musique et il a tout de suite cerné la nature wagnérienne du projet. On cherchait des musiques qui étaient à la fois grandioses, mélodramatiques et pathologiques, et Bernard Herrmann et Max Steiner sont vite devenus nos références principales. On a écouté du Nino Rota aussi. D'ailleurs, Mackenzie King me fait beaucoup penser à James Stewart dans Vertigo (Hitchcock, 1958) : un personnage apparemment asexué qui se trouve soudainement bouleversé par une obsession érotique. Les violons en spirale de Herrmann font tellement partie de l'expérience cinématographique de cette idée, et Peter y fait référence dans les moments les plus honteux de The Twentieth Century.

John Waters

M. R. : Malgré son sujet protocolaire et officiel – un homme d'État de l'ordre établi –, The Twentieth Century est bel et bien un film underground. C'est une bibitte, ce que Manny Farber appelait un « film termite » qui est en train de dévorer les fines boiseries de la façade canadienne. En ce sens, l'œuvre de John Waters est une inspiration sans égale (et Divine demeure, à mes yeux, un des plus grands comédiens dans l'histoire du cinéma).





Le vingtième siècle de Matthew Rankin / Un extrait des Minutes du patrimoine Photo : Voyelles Films / Historica Canada

Les films de propagande fascistes

M. R. : Pas directement. Mais je pense que toute propagande a l'esthétique du fascisme, surtout les Minutes de Patrimoine, qui contaminent encore ma démarche artistique. Alors oui!









The Twentieth Century en salle le 20 décembre. La bande-annonce