L’archive du mois : le phénomène Star Wars

Le 19 décembre, L’ascension de Skywalker, réalisé par J. J. Abrams, prendra l’affiche et marquera la fin de la troisième trilogie de Star Wars, celle-là même que George Lucas a débutée en 1977!

Si les réalisateurs, scénaristes, effets spéciaux, acteurs et actrices ont bien sûr changé avec le temps, il reste une chose qui ne semble avoir connu aucune fluctuation : la ferveur des fans! Files d’attente interminables devant les cinémas, spectatrices et spectateurs déguisés, conventions et dictionnaires en ligne : les années n’ont en réalité fait qu’accentuer cette dévotion presque absolue des fanatiques de Star Wars.

Pour le prouver, petit retour en 2007, deux ans après la fin de la deuxième trilogie (La revanche des Sith, en 2005), lors du Téléjournal, alors que Lise Villeneuve faisait le point sur cet engouement interplanétaire qui ne se dément toujours pas!





L'épopée Star Wars, reportage de Lise Villeneuve au Télé-journal, en 2007





Star Wars, épisode IX : l’ascension de Skywalker, en salle le 19 décembre. La bande-annonce (source : YouTube)