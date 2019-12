Les 5 secrets du film Les garçons et Guillaume, à table!

En 2013, le sociétaire de la Comédie-Française, dont on connaissait déjà le talent d’interprète, se dévoilait encore davantage en signant un premier film, inspiré… de sa propre vie et des questionnements que tout le monde, sauf lui – ou presque –, a eu sur son orientation sexuelle! En voici quelques secrets.

Le théâtre, toujours le théâtre

C’est sur les planches que Gallienne s’est d’abord illustré, interprétant les plus grands rôles avec une prestance et une justesse renversantes. C’est un habitat naturel, donc, pour le comédien qui y a livré sa première œuvre, Les garçons et Guillaume, à table!, en version théâtrale avant de la transformer, deux ans plus tard, en film!





Les garçons et Guillaume, à table!, de Guillaume Galienne Photo : LGM Films



La mère, au cœur de tout

Comme chez Dolan, ou Almodovar, la mère est la figure centrale de cette œuvre qui lui fait une déclaration d’amour. C’est elle qui mène la danse, elle qui régit la vie de ses fils, elle contre qui il faut se construire... Mieux que ça, Gallienne l’a souvent raconté et l’évoque dans le film, c’est parce qu’il a commencé à vouloir l’imiter qu’il a pris goût au jeu et a donc trouvé sa vocation.

Guillaume x 2

Dans la pièce de théâtre, le défi était fou : Guillaume Gallienne interprétait tous les rôles! Dans le film, qu’il réalise également, il ne coiffe toutefois « que » deux casquettes : celle de lui-même, et celle de sa mère (après quatre heures quotidiennes de maquillages), et abandonne les autres membres de sa famille pour les offrir à Françoise Fabian ou à Diane Kruger.





Les garçons et Guillaume, à table!, de Guillaume Galienne Photo : LGM Films



Des goûts musicaux… éclectiques!

Si l’humour naît bien sûr des quiproquos et répliques tantôt assassines, tantôt loufoques, il tire également sa source de la bande originale du film, particulièrement amusante, se baladant entre Vous les femmes, de Julio Iglesias, We Are the Champions, de Queen, ou l’ouverture du Tannhaüser, de Richard Wagner!

Un carton plein

En 2013, lorsque le film est sorti en France, il n'a réalisé rien de moins que le meilleur démarrage de l’année pour un film français. Pourtant, cette année-là sortait également 9 mois ferme, d’Albert Dupontel, La vie d’Adèle, d’Abdellatif Kechiche, et Alceste à bicyclette, de Philippe Le Guay! Ce succès s’est confirmé lors des César, d’où le film est reparti avec les titres de meilleur film et de meilleur premier film, ainsi que ceux du meilleur acteur, de la meilleure adaptation et du meilleur montage.





Les garçons et Guillaume, à table! sur ICI Télé, le 18 décembre à 15 h. La bande-annonce (source : YouTube)