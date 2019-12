Charlotte a du fun en quelques pages

C’est un petit cadeau de Noël en avance : l’arrivée sur vos (petits) écrans du charmant Charlotte a du fun qui, en 2018, s’inscrivait dans une sympathique vague de notre cinéma se préoccupant différemment de l’adolescence (des Faux tatouages au plus récent Jeune Juliette).

En noir et blanc, devant la caméra de Sophie Lorain, ladite Charlotte – et ses copines en 5e secondaire (les toniques Marguerite Bouchard, Romane Denis et Rose Adam) – prenaient vie pour mieux nous guider dans leur univers plein de jobines dans un magasin de jouets, de jeunes hommes à séduire, de campagnes à mener, de sexualité à s’approprier et de conventions à réinventer.





Une scène tirée du film « Charlotte a du fun » Photo : Les Films Chrystal

Pour souligner la diffusion du film, sa scénariste Catherine Léger a choisi et commenté pour nous l’extrait préféré de son scénario.

« C’est un peu la synthèse du film, ce dialogue entre les trois amies. Ça a failli donner le titre : elles parlent d’être une salope dans le bon sens du terme. Charlotte aime – enfin – le sexe et elle s’émancipe en explorant avec ses collègues de travail.

J’aime la scène, parce qu’elle se passe dans ce moment de grâce où Charlotte est invincible et heureuse. Elle nomme son rapport au plaisir sans pudeur et c’est ça qui l’anime plus que le désir de plaire. Même si on sent que c’est un mirage, que la peur d’être jugée et d’être seule n’est jamais loin, à ce moment précis, Charlotte et Mégane ont trouvé la solution parfaite à toute la complexité de la vie affective : enchaîner les amants pour rester libre.

Elles ont 16 ou 17 ans, elles ont tout compris. »

Charlotte a du fun, sur ICI Télé, vendredi 13 décembre à 23 h 05.